Полиция задержала еще двух человек по делу о теракте в Манчестере

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция задержала еще двух человек по делу о теракте в британском Манчестере, сообщают информагентства.

Это мужчины 22 и 20 лет, которые задержаны по подозрению в нарушении закона о терроризме. В настоящее время находятся под стражей для допроса 11 человек, а всего при расследовании были задержаны 13 человек, двое из которых позже отпущены без предъявления обвинений.

Полиция Манчестера ранее провела обыски по двум адресам в городе.

В больнице находятся 66 раненых, из которых 23 - в критическом состоянии. Они пострадали при теракте 22 мая в комплексе "Манчестер-арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде.

Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Жертвами теракта стали 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".-0-