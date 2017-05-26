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Авиакомпания British Airways временно отменила полеты из-за компьютерного сбоя

27.05.2017 15:59 — Новости Мира | БелТА  
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Авиакомпания British Airways временно отменила полеты из-за компьютерного сбоя

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская авиакомпания British Airways временно отменила полеты из аэропортов Хитроу и Гатвик из-за компьютерного сбоя, сообщают информагентства.

Задержка объявлена до 18.00 по местному времени. В результате компьютерного сбоя сотни пассажиров не могут улететь из лондонских аэропортов Хитроу и Гатвик. Многие из них опаздывают на свои следующие рейсы.

Авиакомпания принесла извинения и информировала, что занимается решением проблемы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Задержка объявлена до 18.00 по местному времени. В результате компьютерного сбоя сотни пассажиров не могут улететь из лондонских аэропортов Хитроу и Гатвик.

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