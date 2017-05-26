27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень террористической угрозы снижен в Великобритании, передают информагентства.

Как сообщается со ссылкой на премьер-министра Терезу Мэй, уровень угрозы понижен с "критического" до "серьезного" благодаря действиям полиции, которая интенсивно работала в течение последних суток.

Ранее стало известно, что по делу о теракте в британском Манчестере находятся под стражей для допроса 11 человек, сегодня утром были задержаны двое.

Понижение уровня угрозы означает, что к понедельнику на британских улицах не будут находиться военнослужащие.

Теракт 22 мая в комплексе "Манчестер-арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде осуществил смертник Салман Абеди. Жертвами стали 22 человека, в том числе 12 детей. В больнице находятся 66 раненых, из которых 23 - в критическом состоянии. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".-0-