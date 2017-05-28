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Теракт в Манчестере: полиция опубликовала фото Абеди в день атаки
29.05.2017 10:21 — Новости Мира | БелТА
29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Манчестера опубликовала кадры с камер видеонаблюдения, на которые в день атаки попал предполагаемый исполнитель теракта Салман Абеди. Как передают информагентства, сообщения правоохранительных органов и фото опубликовано в официальном Twitter манчестерской полиции.
Полицейские установили, что незадолго до взрыва Абеди был в квартире, которую снимал в центре Манчестера. Правоохранители предполагают, что там он вносил изменения в конструкцию взрывчатки. После этого террорист отправился на арену.
Полиция обратилась ко всем за помощью в сборе информации об Салмане Абеди в период с 18 по 22 мая, когда он находился в Великобритании.
Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая после концерта Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, около 60 получили ранения. По подозрению в причастности к теракту уже задержаны 13 человек. В числе задержанных - два брата Абеди и его отец. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГ.-0-
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Полицейские установили, что незадолго до взрыва Абеди был в квартире, которую снимал в центре Манчестера. Правоохранители предполагают, что там он вносил...
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