ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Теракт в Манчестере: полиция опубликовала фото Абеди в день атаки

29.05.2017 10:21 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Манчестера опубликовала кадры с камер видеонаблюдения, на которые в день атаки попал предполагаемый исполнитель теракта Салман Абеди. Как передают информагентства, сообщения правоохранительных органов и фото опубликовано в официальном Twitter манчестерской полиции.

Полицейские установили, что незадолго до взрыва Абеди был в квартире, которую снимал в центре Манчестера. Правоохранители предполагают, что там он вносил изменения в конструкцию взрывчатки. После этого террорист отправился на арену.

Полиция обратилась ко всем за помощью в сборе информации об Салмане Абеди в период с 18 по 22 мая, когда он находился в Великобритании.

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая после концерта Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, около 60 получили ранения. По подозрению в причастности к теракту уже задержаны 13 человек. В числе задержанных - два брата Абеди и его отец. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полицейские установили, что незадолго до взрыва Абеди был в квартире, которую снимал в центре Манчестера. Правоохранители предполагают, что там он вносил...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Власти Ставрополья решили эвакуировать жителей семи поселений из-за паводка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика