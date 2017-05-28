В России 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства

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29 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2018-2027 годов в РФ Десятилетием детства. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что решение принято "в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы".

Тем же документом правительству России поручено в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий, проводимых во время Десятилетия детства и рассчитанных до 2020 года.-0-