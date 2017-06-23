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В США торнадо повредил "самолеты судного дня"

24.06.2017 08:17 — Новости Мира | Tut.by  
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В США в штате Небраска на базе Оффат десять самолетов американских ВВС, в том числе два так называемых «самолета судного дня» E-4B, были повреждены в результате торнадо. Об этом заявил представитель ВВС США, передает CNN.


Фото: Christopher Okula

По его словам, инцидент произошел на прошлой неделе, 16 июня, но известно об этом стало в субботу, 24 июня. Как отметил представитель военных, повреждение не помешает E-4B выполнить свою миссию в случае уничтожения наземных пунктов управления.

Кроме того, торнадо были повреждены восемь самолетов-разведчиков RC-135. Также ветер повалил деревья и повредил здания на базе ВВС США.

Как рассказал представитель военных, самолет «судного дня» является одним из главных командных центров для президента, министра обороны и начальников штабов. E-4B защищен от электромагнитных волн и оснащен современными системами и средствами связи. Их готовят на случай, когда наземные структуры управления не смогут осуществлять свои функции.

Самолет защищен от последствий ядерного взрыва. На борту могут находиться более ста человек. Один из четырех «самолетов судного дня» всегда готов к вылету и может подняться в течение нескольких минут.

Всего на базе Оффат четыре самолета «судного дня». Один из них находился вне базы во время торнадо.

 
 
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Как отметил представитель военных, повреждение не помешает E-4B выполнить свою миссию в случае уничтожения наземных пунктов управления.

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