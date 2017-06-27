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ОАЭ пригрозили новыми санкциями в отношении Катара
28.06.2017 09:46 — Новости Мира | Tut.by
Посол Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в России Омар Гобаш сообщил, что страны Персидского залива в настоящий момент рассматривают введение новых санкций против Катара. Об этом дипломат рассказал в интервью
«Существуют определенные экономические санкции, которые мы можем применить [в отношении Катара], — они рассматриваются в настоящий момент», — сказал Гобаш.
Дипломат уточнил, что одной из возможностей экономического давления на Доху будут общие торговые партнеры двух стран. Так, Абу-Даби может поставить условия перед этими партнерами и заставить их выбрать, с кем из двух стран продолжать работу.
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Одной из возможностей экономического давления на Доху будут общие торговые партнеры двух стран. Так, Абу-Даби может поставить условия перед этими партнерами и...
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