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ОАЭ пригрозили новыми санкциями в отношении Катара

28.06.2017 09:46 — Новости Мира | Tut.by  
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Посол Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в России Омар Гобаш сообщил, что страны Персидского залива в настоящий момент рассматривают введение новых санкций против Катара. Об этом дипломат рассказал в интервью The Guardian.

«Существуют определенные экономические санкции, которые мы можем применить [в отношении Катара], — они рассматриваются в настоящий момент», — сказал Гобаш.

Дипломат уточнил, что одной из возможностей экономического давления на Доху будут общие торговые партнеры двух стран. Так, Абу-Даби может поставить условия перед этими партнерами и заставить их выбрать, с кем из двух стран продолжать работу.

Ранее сообщалось, что власти Катара считают неприемлемыми требования арабских стран.

 
 
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Одной из возможностей экономического давления на Доху будут общие торговые партнеры двух стран. Так, Абу-Даби может поставить условия перед этими партнерами и...

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