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Спецпредставитель США по Украине выступил за поставку оружия Киеву
25.07.2017 07:09 — Новости Мира | Tut.by
Недавно назначенный спецпредставитель США по Украине высказался за поставку оружия Киеву, чтобы помочь ему справиться с «угрозами Москвы». Побывав в зоне конфликта, он сказал, что там «горячая война».
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в
По его словам, поставка вооружений украинской армии могла бы изменить поведение Москвы. «Оборонительное вооружение, которое позволило бы Украине защитить себя и, например, вывести танки, помогло бы остановить Россию, угрожающую Украине», — сказал Волкер.
Он уточнил, что, по его мнению, данный шаг не будет являться провокацией.
«Я не берусь предсказывать судьбу этого решения [по поставкам оружия], это вопрос — для дальнейшего обсуждения и принятия решения, но я думаю, что аргумент о том, что это будет провокацией для России или же предание смелости Украине, просто тормозят это решение», — добавил он.
По словам Волкера, добиться мира на востоке Украины можно, как он выразился, «новым стратегическим диалогом с Россией».
В минувшие выходные Волкер прибыл на Донбасс. «Это не замороженный конфликт, а горячая война. А цена опасно высока — человеческие жизни», — сказал он.
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Побывав в зоне конфликта, он сказал, что там "горячая война".
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