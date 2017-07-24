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Украина ответила на обвинения Трампа в саботаже его предвыборной кампании

25.07.2017 18:28 — Новости Мира | Tut.by  
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Посольство Украины в США заявило, что украинское правительство не помогало ни одному из кандидатов на выборах американского президента. Об этом сообщается в твиттере ведомства.

«Ответственно заявляем: правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на выборах [президента США] в 2016 году. Мы благодарны США за двухпартийную поддержку Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, 25 июля американский президент Дональд Трамп в очередной раз призвал расследовать действия Украины по поддержке экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон во время избирательной кампании.

 
 
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