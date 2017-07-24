Украина ответила на обвинения Трампа в саботаже его предвыборной кампании

Посольство Украины в США заявило, что украинское правительство не помогало ни одному из кандидатов на выборах американского президента. Об этом сообщается в твиттере ведомства.

Відповідально заявляємо: Уряд України не допомагав жодному з кандидатів на Виборах 2016.

Ми вдячні США за двопартійну підтримку України. — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 25 июля 2017 г.

«Ответственно заявляем: правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на выборах [президента США] в 2016 году. Мы благодарны США за двухпартийную поддержку Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, 25 июля американский президент Дональд Трамп в очередной раз призвал расследовать действия Украины по поддержке экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон во время избирательной кампании.