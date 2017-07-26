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Экс-президент Пакистана заявил, что рассматривал возможность ядерного удара по Индии

27.07.2017 07:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Пакистан рассматривал возможность нанесения ядерного удара по Индии в 2002 году. Об этом в интервью газете Mainichi заявил бывший президент Пакистана Первез Мушарраф (2001−2008).


Первез Мушарраф. Фото: Reuters

«В 2002 году уровень напряжения был настолько высок, что была вероятность пересечь эту черту — применить ядерное оружие. Применить ли его, как его применить — с такими мыслями мы провели несколько бессонных ночей», — приводит слова Мушаррафа японское издание. В то же время бывший президент Пакистана признал, что ядерная война — это «совершенно непростительно».

В мае 1999 года между Индией и Пакистаном произошел вооруженный конфликт, получивший название Каргильская война. Пакистанские военные в очередной раз попытались отвоевать Кашмир, вторглись в округ Каргил индийского штата, однако в июле того же года им было нанесено поражение. Очередная неудача в конфликте с Индией привела к военному перевороту в стране, в результате которого главнокомандующий вооруженными силами страны генерал Первез Мушарраф сместил с поста премьер-министра Наваза Шарифа.

Очередное серьезное обострение в отношениях двух стран произошло в 2001—2002 гг. Поводом для него стало нападение боевиков одной из сепаратистских группировок, выступавших за передачу Кашмира Пакистану, на здание индийского парламента. В результате этой атаки погибли десять человек. Индийские власти вновь обвинили Пакистан в поддержке сепаратистов.

Обе страны провели мобилизацию, и к январю 2002 на границе находились около 500 тысяч индийских и 300 тысяч пакистанских военных. Угрозу войны обостряло наличие у обеих стран ядерного оружия. Несмотря на то, что полномасштабного конфликта удалось избежать, в результате приграничных столкновений погибли порядка трех тысяч военных.

 
 
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Первез Мушарраф сообщил в интервью газете Mainichi, что в 2002 году уровень напряжения в отношениях между странами был очень высок.

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