Киев отказался раскрыть гражданство бывших чиновников-иностранцев

Администрация президента Украины отказалась обнародовать данные о лишении или сохранении гражданства бывших чиновников-иностранцев. Об этом говорится в ответе Администрации президента на запрос издания «Українськие Новины» .

В опубликованном на сайте издания письме говорится об экс-министре экономического развития Украины Айварасе Абромавичусе, экс-главе Национальной полиции страны Хатии Деканоидзе, бывшем министре здравоохранения Александре Квиташвили.

Также речь шла об Эке Згуладзе, которая занимала пост первого заместителя главы МВД Украины, бывшем заместителе генпрокурора страны Давиде Сакварелидзе и о Наталье Яресько, которая возглавляла украинский Минфин с 2014 по 2016 год, следует из документа.

В ответе администрация президента ссылается на Конституцию Украины и отмечает, что информация о бывших украинских чиновниках «является конфиденциальной и касается прав и охраняемых законом интересов указанных лиц». В связи с этим «доступ к такой информации предоставить не можем», говорится в документе.