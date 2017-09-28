Путин после встречи с Эрдоганом заявил о создании условий для прекращения войны в Сирии

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Рейджеп Эрдоган в ходе переговоров в Турции обсудили ситуации в Сирии и Ираке, курдский референдум, экономическое сотрудничество Москвы и Анкары, а также турпоток между двумя странами. Об этом главы государств рассказали во время выступлений после встречи в столице Турции, прямой эфир вел телеканал «Россия 24».



Фото: пресс-служба президента РФ

«Несмотря на трудности, нам все-таки удалось добиться положительного результата», — заявил Путин. По его данным, в ходе переговоров с Эрдоганом они смогли подтвердить договоренности России и Турции по зонам дэскалации в Сирии, о которых турецкий лидер ранее рассказывал в интервью агентству Reuters. В Сирии, как заметил президент, «фактически созданы необходимые условия для прекращения братоубийственной войны». «Считаю эти договоренности нашим общим, исключительно важным успехом. Успехом и нашего друга, господина Эрдогана», — подчеркнул Путин.

Эрдоган, в свою очередь, в ходе своего выступления также назвал российского лидера «другом». В следующий раз Путин, по его данным, посетит Турцию в 2018. Тогда глава России «примет участие в заседании Совета сотрудничества на высшем уровне».

«Сегодня обсудили Сирию и Ирак», — добавил Эрдоган. В итоге этого обсуждения, по его словам, президенты «сошлись во мнении о необходимости сохранения территориальной целостности Ирака и Сирии». У [курдского] референдума нет никакой законности. Власти Северного Ирака сделали большую ошибку. Ни у кого нет права превращать наш регион в горящий", — заключил турецкий политик.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся ранее, 25 сентября. Согласно его результатам, по данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость автономии проголосовали 92,7% жителей. В Тегеране референдум назвали нелегитимным. Проводить переговоры с курдами иракские власти отказались. Против референдума также выступили США и ООН. В МИД России тем временем призвали все стороны решать спорные вопросы путем диалога.

Путин, в свою очередь, ​после встречи с Эрдоганом также отметил прогресс в развитии экономического сотрудничества России и Турции. ​"При обсуждении вопросов взаимодействия в торгово-экономической сфере [мы] констатировали заметный рост двустороннего товарооборота", — заметил российский политик. По его данным, за семь месяцев 2017 года «его объем вырос на 31,5%». «Если за прошлый год мы наблюдали падение в 32%, сейчас за первые полгода мы практически полностью восстановили утраченные позиции, и за оставшийся год выйдем в плюс», — отметил он.

Также, по данным российского президента, в 11 раз увеличилось «число российских туристов, выбравших Турцию местом своего отдыха». Их количество, как пояснил президент, достигло «2,5 млн человек».

«Такой заметный прогресс стал возможен в результате последовательной реализации договоренностей, достигнутых в ходе проведенного в Москве в марте заседания российско-турецкого совета по сотрудничеству высшего уровня и последующих встреч с господином Эрдоганом», — резюмировал Путин.

По его словам, в ходе переговоров с турецким лидером они также договорились «продолжить на взаимной основе предпринимать совместные шаги по устранению барьеров в торгово-инвестиционном сотрудничестве». «Как результат, ее импорт из Турции за первое полугодие этого года вырос на 58,7%», — заметил политик.

Работа профильных министерств двух стран позволила снять практически все имеющиеся ограничения на поставки в Россию турецкой сельхозпродукции, уточнил президент, добавив, что ее импорт из Турции «за первое полугодие этого года вырос на 58,7%».

Также российский президент рассказал о том, что Москва «в сжатые сроки» рассчитывает на строительство и запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции. Это, как подчеркнул Путин, потребует скоординированных действий как со стороны Турции, так и со стороны России. Помимо этого во время встречи с Эрдоганом главы государств, по его данным, «подробно рассмотрели [и другие] аспекты совместных стратегических проектов в энергетике», в частности сооружение газопровода «Турецкий поток».

В июне, как напомнил Путин, вместе с Эрдоганом он дал старт укладке глубоководной части этого газопровода. ​До этого на финансирование строительства «Турецкого потока» дополнительные стредства направил «Газпром». Прежде сооружение его четырех ниток компания оценивала в € 11,4 млрд. При этом «Газпром», по данным заместителя председателя правления компании Андрея Круглова, вкладывал в реализацию строительства проекта $ 6 млрд. Окончание строительства турецкого потока, как отмечал тогда глава «Газпрома» Алексей Миллер, должно завершиться в 2019 году.