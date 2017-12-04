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ЕС опубликовал черный список стран-офшоров

05.12.2017 16:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Министры финансов стран Евросоюза во вторник опубликовали черный список стран, не желающих сотрудничать с ЕС в сфере налоговой отчетности. Список состоит из 17 стран, в юрисдикции большинства из которых находятся офшорные зоны.

В опубликованный черный список вошли: Американское Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Макау, Маршалловы острова, Монголия, Намибия, Объединенные Арабские Эмираты, Палау, Панама, Сент-Люсия, Самоа, Тринидад и Тобаго, Тунис и Южная Корея.

Также опубликован «серый список» из 47 стран, налоговые правила которых не соответствуют стандартам ЕС, но вскоре должны быть пересмотрены.

Последние несколько лет международные группы, занимающиеся журналистскими расследованиями, публиковали данные об офшорных зонах, финансовыми услугами которых пользуются чиновники, знаменитости и бизнесмены из большинства стран мира.

В начале ноября было опубликовано так называемое «Райское досье» с огромным массивом документов, которые описывают финансовую деятельность богатейших людей и корпораций. Публикация снова подняла вопрос о законности и прозрачности «налоговых гаваней».

 
 
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Министры финансов стран Евросоюза во вторник опубликовали черный список стран, не желающих сотрудничать с ЕС в сфере налоговой отчетности.

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