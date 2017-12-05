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Путин объявил об участии в выборах президента России в 2018 году

06.12.2017 17:38 — Новости Мира | БелТА  
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Путин объявил об участии в выборах президента России в 2018 году
Владимир Путин. Фото ТАСС

6 декабря, Нижний Новгород /БЕЛТА - ТАСС/. Владимир Путин будет баллотироваться на новый президентский срок в 2018 году. Об этом российский лидер заявил на встрече с ветеранами и тружениками автозавода ГАЗ.

"Да, я буду баллотироваться на пост президента Российской Федерации", - заявил он.

Ранее сегодня, на церемонии вручения премии "Доброволец России - 2017", Владимир Путин пообещал в ближайшее время принять решение об участии в выборах президента РФ в 2018 году.

"Это всегда для любого человека очень ответственное решение, потому что мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее. А достичь этих целей можно только при одном условии - если люди доверяют и поддерживают", - сказал Владимир Путин.-0-

 
 
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6 декабря, Нижний Новгород /БЕЛТА - ТАСС/. Владимир Путин будет баллотироваться на новый президентский срок в 2018 году. Об этом российский лидер заявил на встрече с...

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