Суд оставил Саакашвили на свободе

Печерский суд Киева 11 декабря принял решение оставить на свободе экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Как сообщает 112.ua , у обвинения есть пять дней на обжалование решения. Об аресте политика, напомним, ходатайствовала прокуратура.



Фото: Reuters

Саакашвили задержали 8 декабря. В отношении политика возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 15 (Планирование преступления), ч. 2 ст. 28 (Сговор), ч. 2 ст. ​​256 (Содействие должностным лицом участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины. Ранее жена политика Сандра Руловс предположила, что политика собираются экстрадировать в Грузию.

Саакашвии доставили в Печерский районный суд Киева утром 11 декабря. Под зданием суда с утра стали собираться сторонники политика. Для обеспечения порядка на улице выставили 250 правоохранителей. Сторонники Саакашвили устроили возле здания суда открытый микрофон.



Фото: Reuters

Судебное заседание продолжалось более 9 часов. В итоге судья приняла решение отказать прокуратуре в ходатайстве о помещении Саакашвили под круглосуточный домашний арест и отпустить на поруки народных депутатов.



В суде Саакашвили выступил с речью, заявив, что считает себя не задержанным, а военнопленным.

— Они могут убить меня, но они никогда не убьют народ Украины и стремления украинцев к свободе. Жить в клетке, быть личным узником олигархата, я считаю себя пленным украинского олигархата, Владимира Путина и всех тех грязных сил, которые уничтожают Украину. Я не считаю себя задержанным, я считаю себя военнопленным, потому что они ведут войну против украинского народа, — цитирует Саакашвили 112.ua .

Саакашвили заявил, что показал, как может работать президент, и покажет, как может умереть президент.

— Если они меня вернут в тюрьму, я буду голодать до конца. Но все будут знать, кто устроил это убийство, — сказал он.

Политик после своей речи спел два гимна — украинский и грузинский.



Саакашвили в окружении адвокатов, жены Сандры Руловс и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Фото: Reuters

Около 10 депутатов выразили готовность взять на поруки Михаила Саакашвили, в том числе и Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая присутствовала на суде. Войдя в зал, она обнялась с политиком.



Фото: Reuters

По данным адвоката, Генеральная прокуратура Украины ходатайствовала о домашнем аресте для Саакашвили, хотя ранее генпрокурор Юрий Луценко говорил, что теперь Саакашвили грозит уже более жесткая мера пресечения.

Саакашвили 5 декабря задержали по подозрению «в содействии участникам преступной организации и поддержке преступной деятельности». Генпрокурор Украины сообщил, что на свои акции протеста Саакашвили получал деньги от опальных украинских олигархов, скрывающихся в России. Когда в квартиру политика пришли с обыском, Саакашвили забрался на крышу и угрожал спрыгнуть оттуда. Его сняли и задержали, однако толпа сторонников смогла освободить политика, которого уже усадили в автомобиль.



Фото: Reuters

Вечером 8 декабря политика, который находился в квартире своего соратника, задержали правоохранители и доставили в СИЗО СБУ в Киеве. После задержания политик объявил голодовку.