Самый разрушительный пожар в истории Калифорнии. Число жертв возросло до 31

Число погибших при лесных пожарах в американском штате Калифорния выросло до 31 человека. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось о 25 погибших в штате.



Пожар в городе Парадайс, Калифорния, США, 8 ноября 2018 года. Фото: Reuters

По данным агентства, остается неизвестной судьба 228 человек.

Сожжены более 6,4 тысячи домов, 15 тысяч находятся под угрозой. Огонь охватил почти 45 тысяч гектаров, 25% пожара локализовано.

Население нескольких городов эвакуировано — из-за пожаров около 250 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Город Парадайс, где проживали 27 тысяч человек, сгорел полностью.

Лесной пожар Camp Fire на севере Калифорнии начался в четверг и стал самым разрушительным в истории штата. До сих пор самым разрушительным в истории Калифорнии считался пожар Tubbs. Он произошел в октябре 2017 года, охватил почти 15 тысяч гектаров и уничтожил более 5,5 тысячи зданий.