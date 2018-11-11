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Самый разрушительный пожар в истории Калифорнии. Число жертв возросло до 31

12.11.2018 05:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Число погибших при лесных пожарах в американском штате Калифорния выросло до 31 человека. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось о 25 погибших в штате.


Пожар в городе Парадайс, Калифорния, США, 8 ноября 2018 года. Фото: Reuters

По данным агентства, остается неизвестной судьба 228 человек.

Сожжены более 6,4 тысячи домов, 15 тысяч находятся под угрозой. Огонь охватил почти 45 тысяч гектаров, 25% пожара локализовано.

Население нескольких городов эвакуировано — из-за пожаров около 250 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Город Парадайс, где проживали 27 тысяч человек, сгорел полностью.

Лесной пожар Camp Fire на севере Калифорнии начался в четверг и стал самым разрушительным в истории штата. До сих пор самым разрушительным в истории Калифорнии считался пожар Tubbs. Он произошел в октябре 2017 года, охватил почти 15 тысяч гектаров и уничтожил более 5,5 тысячи зданий.

 
 
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По данным агентства, остается неизвестной судьба 228 человек. Сожжены более 6,4 тысячи домов, 15 тысяч находятся под угрозой. Огонь охватил почти 45 тысяч гектаров, 25%...
 
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