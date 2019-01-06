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«Семья грозит мне смертью»: Таиланд решил не высылать 18-летнюю саудовскую девушку

07.01.2019 20:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Власти Таиланда заявили, что не будут депортировать 18-летнюю гражданку Саудовской Аравии, которая, по ее словам, сбежала от семьи, угрожающей ей смертью.

По словам главы иммиграционной полиции, власти беспокоятся о безопасности Рахаф Мохаммед Кунун, которую должны были вернуть самолетом в Кувейт, где живет ее семья.

В понедельник она отказалась садиться в самолет и забаррикадировалась в гостиничном номере в аэропорту Бангкока.

Она заявила, что если ее отправят обратно, семья ее убьет, поскольку она публично отказалась от ислама.

В Саудовской Аравии отречение от ислама считается тягчайшим преступлением, за которое полагается смертная казнь.

«Моя жизнь в опасности, — сказала она агентству Рейтер. — Члены моей семьи угрожали мне смертью и за самые мелкие проступки».

В поисках убежища

Рахаф Кунун пыталась добраться до Австралии и в Таиланде должна была пересесть на рейс в Австралию, где собиралась просить убежища.

Она заперла свою комнату в отеле, забаррикадировала дверь и потребовала встречи с представителями Комиссии ООН по делам беженцев.

Правозащитная группа «Хьюман райтс вотч» выразила серьезную обеспокоенность судьбой Рахаф. Пресс-секретарь организации Мелисса Флеминг написала в понедельник, что представители «Хьюман райтс вотч» в Бангкоке встречаются с девушкой для обсуждения дальнейших шагов.

Глава иммиграционной полиции Таиланда Сурачат Хакпарн заявил в понедельник, что страна предоставит девушке максимально возможную защиту.

«Она теперь находится под суверенитетом Таиланда. Никто, никакое посольство не заставит ее ехать куда бы то ни было, — сказал он. — Мы поговорим с ней и сделаем все, о чем она попросит».

«Поскольку она сбежала от неприятностей, чтобы попросить нас о помощи… Мы не отправим никого на верную смерть», — добавил Хакпарн.

Ранее в понедельник уголовный суд в Бангкоке отказал адвокатам Рахаф в просьбе остановить ее депортацию.

Таиланд не входит в число стран, подписавших конвенцию ООН о беженцах и не предоставляет юридической защиты просителям убежища. Несмотря на это в стране проживает порядка 100 тысяч беженцев из разных стран.

Как развивались события?

Рахаф Кунун говорит, что по прибытии в Бангкок в субботу у самолета ее встретил саудовский дипломат, который забрал у нее паспорт.

В воскресенье власти Таиланда заявили, что ее депортируют, поскольку она не выполнила требований для получения таиландской визы.

В свою очередь Рахаф Кунун утверждает, что у нее есть австралийская виза и она не собиралась оставаться в Таиланде.

Саудовское посольство в Бангкоке заявило, что у Саудовской Аравии нет полномочий задерживать ее в аэропорту и что ее остановили таиландские власти за нарушение закона.

«Выглядит так, что правительство Таиланда пытается вывернуть историю таким образом, будто бы она запрашивала визу и получила отказ, — говорит замдиректора „Хьюман райтс уотч“ по странам Азии Фил Робертсон. — На самом деле у нее был билет на рейс в Австралию, она изначально не планировала посещать Таиланд».

Он считает, что власти Таиланда явно действовали сообща с Саудовской Аравией, поскольку саудовские официальные лица смогли оказаться у самолета, на котором она прибыла.

Как мир узнал об этом?

Рахаф Кунун начала привлекать внимание к своей ситуации в выходные, публикуя посты в социальных сетях. Она также предоставила доступ к своему аккаунту в твиттере подруге как запасной вариант на случай, если с ней что-нибудь случится.

«Я рассказала свою историю и опубликовала фото в соцсетях, что привело моего отца в ярость, — рассказала девушка. — У себя в стране я не имею возможности ни работать, ни учиться. Я хочу быть свободной, хочу учиться и работать по своему выбору».

Права женщин в Саудовской Аравии значительно ограничены. Каждая должна иметь мужчину-опекуна, в качестве которого может выступать муж, отец, брат или другой близкий родственник, без разрешения которого женщина не может работать, путешествовать, выходить замуж, открывать счет в банке и даже выходить на свободу из тюрьмы.

Рахаф написала в твиттере, что решила раскрыть свое имя и другие данные, потому что теперь ей нечего терять.

Она обратилась с просьбой об убежище к правительствам разных стран по всему миру.

«Я прошу защиты в первую очередь у следующих стран: Канады/США/Австралии/Великобритании. Я прошу любых их представителей связаться со мной», — написала она.

Она опубликовала свою фотографию в комнате, где она забаррикадировалась, отказываясь выходить, в то время как официальные лица, по ее словам, стояли за дверью, чтобы посадить ее на рейс обратно в Кувейт.

Почему возникли опасения за ее безопасность?

Рахаф Мохаммед Кунун рассказала Би-би-си, что она отреклась от ислама и теперь боится, что ее родные убьют ее, в случае если ее отправят обратно в Саудовскую Аравию.

Королевство Саудовская Аравия, официальная религия в котором — ислам, не обеспечивает свободы вероисповедания для своих граждан. Открытая общественная практика любой иной религии запрещена. Рожденные от отца-мусульманина дети автоматически считаются мусульманами и их переход в любую другую религию запрещен.

Смена религии рассматривается как вероотступничество. Согласно законодательству страны, это уголовное преступление, за которое полагается смертная казнь, хотя в последнее время суды не выносили смертных приговоров по этой статье.

В то же время у себя на родине Рахаф может быть обвинена в терроризме. Закон по борьбе с терроризмом в Саудовской Аравии и серия связанных с ним правительственных декретов применяются для криминализации весьма широкого спектра деяний, в том числе нанесение ущерба репутации страны, нарушение общественного порядка или «призывы к атеистическому мышлению в любой форме».

Взрослая женщина, которая не слушается своего мужчину-опекуна, может быть также арестована за «непокорность». В случае задержания по любой причине полиция не выпустит женщину до тех пор, пока мужчина-опекун не придет за ней, даже если ей не предъявлено никаких обвинений.

Произошедшее с Рахаф Кунун перекликается со случаем еще одной женщины из Саудовской Аравии, отправившейся в Австралию в апреле 2017 года.

24-летняя Дина Али Ласлум летела в Австралию через Филиппины, однако в аэропорту Манилы ее перехватили родственники и отправили ее обратно в Саудовскую Аравию.

Она сумела воспользоваться телефоном туриста из Канады, чтобы отправить видеосообщение в твиттер, в котором сказала, что ее семья ее убьет.

Дальнейшая ее судьба после возвращения в Саудовскую Аравию остается неизвестной.

 
 
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Власти Таиланда заявили, что не будут депортировать 18-летнюю гражданку Саудовской Аравии, которая, по ее словам, сбежала от семьи, угрожающей ей смертью.
 
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