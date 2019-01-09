Красиво и опасно. На Европу обрушились снегопады

В последние дни сильные снегопады обрушились на Австрию, Германию, Польшу, Швейцарию, а также Грецию. Наибольшие проблемы — в районах горнолыжных курортов, в том числе из-за сходов лавин. По данным СМИ, за последнюю неделю погибли более 10 человек. В Греции из-за снегопадов закрыли школы, многие магазины также не работают, на дорогах — заторы.



Подъемник в снегу на горном курорте в Щирке, Польша, 7 января 2019 года. Фото: Reuters



Снегопад в Швейцарии, 9 января 2019 года.



Снегопад в Швейцарии, 9 января 2019 года. Фото: Reuters



Лыжник проходит мимо заснеженных деревьев после сильного снегопада в Австрии, 8 января 2019 года. Фото: Reuters



Мужчины чистят крышу от снега во время сильного снегопада в Фильцмосе, Австрия, 8 января 2019 года. Фото: Reuters



Мужчина убирает снег с тротуара в Щирке, Польша, 8 января 2019 года. Фото: Reuters



Рабочие пытаются очистить пути после сильных снегопадов в Германии, 9 января 2019 года. Фото: Reuters



Снегопад под Мюнхеном, Германия, 9 января 2019 года. Фото: Reuters



Пляжные зонтики покрыты снегом на пляже в Греции, 8 января 2019 года. Фото: Reuters



Люди идут по набережной мимо статуи Александра Македонского в Салониках, Греция, 9 января 2019 года. Фото: Reuters



Деревья в снегу на курорте в Щирке, Польша, 7 января 2019 года. Фото: Reuters