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Красиво и опасно. На Европу обрушились снегопады

09.01.2019 22:35 — Новости Мира | Tut.by  
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В последние дни сильные снегопады обрушились на Австрию, Германию, Польшу, Швейцарию, а также Грецию. Наибольшие проблемы — в районах горнолыжных курортов, в том числе из-за сходов лавин. По данным СМИ, за последнюю неделю погибли более 10 человек. В Греции из-за снегопадов закрыли школы, многие магазины также не работают, на дорогах — заторы.


Подъемник в снегу на горном курорте в Щирке, Польша, 7 января 2019 года. Фото: Reuters

Снегопад в Швейцарии, 9 января 2019 года.

Снегопад в Швейцарии, 9 января 2019 года. Фото: Reuters

Лыжник проходит мимо заснеженных деревьев после сильного снегопада в Австрии, 8 января 2019 года. Фото: Reuters

Мужчины чистят крышу от снега во время сильного снегопада в Фильцмосе, Австрия, 8 января 2019 года. Фото: Reuters

Мужчина убирает снег с тротуара в Щирке, Польша, 8 января 2019 года. Фото: Reuters

Рабочие пытаются очистить пути после сильных снегопадов в Германии, 9 января 2019 года. Фото: Reuters

Снегопад под Мюнхеном, Германия, 9 января 2019 года. Фото: Reuters

Пляжные зонтики покрыты снегом на пляже в Греции, 8 января 2019 года. Фото: Reuters

Люди идут по набережной мимо статуи Александра Македонского в Салониках, Греция, 9 января 2019 года. Фото: Reuters

Деревья в снегу на курорте в Щирке, Польша, 7 января 2019 года. Фото: Reuters
 
 
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В последние дни сильные снегопады обрушились на Австрию, Германию, Польшу, Швейцарию, а также Грецию.
 
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