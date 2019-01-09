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Красиво и опасно. На Европу обрушились снегопады
09.01.2019 22:35 — Новости Мира | Tut.by
В последние дни сильные снегопады обрушились на Австрию, Германию, Польшу, Швейцарию, а также Грецию. Наибольшие проблемы — в районах горнолыжных курортов, в том числе из-за сходов лавин. По
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В последние дни сильные снегопады обрушились на Австрию, Германию, Польшу, Швейцарию, а также Грецию.
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