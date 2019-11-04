Суд в США постановил опубликовать налоговые декларации Трампа

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Налоговые декларации Трампа за последние 8 лет должны быть переданы следственным органам, решил суд. Трамп пытается юридическим путем предотвратить публикацию документов, пишет DW .



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Нью-йоркский апелляционный суд постановил, что финансовые консультанты президента США Дональда Трампа должны выдать следственным органам его налоговые декларации за последние восемь лет. Ранее документы за период с 2011 по 2018 год запросил нью-йоркский прокурор Сайрус Вэнс.

Вэнс, принадлежащий к Демократической партии, расследует возможные нарушения в делах республиканца Трампа. Расследование связано с предполагаемыми выплатами двум женщинам за их молчание. Обе женщины утверждают, что имели любовную связь с Трампом. Сам президент отвергает обвинения.

Трамп пытался юридическим путем предотвратить публикацию документов. После решения суда один из адвокатов президента объявил, что он подаст апелляцию в Верховный суд. Там судьи от консерваторов имеют большинство, два из них были назначены самим Трампом.

Президент США также сопротивляется попыткам других конгрессменов-демократов получить информацию о его финансах в связи с другими разбирательствами. Кроме того, Трамп стал первым за долгие годы президентом, который не опубликовал свою налоговую декларацию.

Помимо этого, в понедельник стало известно, что анонимный информатор, сообщивший властям США подробности разговора Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским, в рамках процедуры импичмента Трампа готов письменно ответить на вопросы конгрессменов-республиканцев. Стенограммы показаний свидетелей могут быть опубликованы в ближайшие пять дней, заявила член спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Джеки Шпейер.