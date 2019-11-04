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Суд в США постановил опубликовать налоговые декларации Трампа
04.11.2019 23:29 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Налоговые декларации Трампа за последние 8 лет должны быть переданы следственным органам, решил суд. Трамп пытается юридическим путем предотвратить публикацию документов, пишет
Нью-йоркский апелляционный суд постановил, что финансовые консультанты президента США Дональда Трампа должны выдать следственным органам его налоговые декларации за последние восемь лет. Ранее документы за период с 2011 по 2018 год запросил нью-йоркский прокурор Сайрус Вэнс.
Вэнс, принадлежащий к Демократической партии, расследует возможные нарушения в делах республиканца Трампа. Расследование связано с предполагаемыми выплатами двум женщинам за их молчание. Обе женщины утверждают, что имели любовную связь с Трампом. Сам президент отвергает обвинения.
Трамп пытался юридическим путем предотвратить публикацию документов. После решения суда один из адвокатов президента объявил, что он подаст апелляцию в Верховный суд. Там судьи от консерваторов имеют большинство, два из них были назначены самим Трампом.
Президент США также сопротивляется попыткам других конгрессменов-демократов получить информацию о его финансах в связи с другими разбирательствами. Кроме того, Трамп стал первым за долгие годы президентом, который не опубликовал свою налоговую декларацию.
Помимо этого, в понедельник стало известно, что анонимный информатор,
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Налоговые декларации Трампа за последние 8 лет должны быть переданы следственным органам, решил суд. Трамп пытается юридическим путем предотвратить публикацию...
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