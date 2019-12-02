«Дух Америки» показала Меланья Трамп в новогоднем украшении Белого дома

Источник материала: Tut.by

Первая леди США Меланья Трамп показала , как украсили Белый дом к Новому году. В этот раз тематика — патриотизм.



Фото: twitter.com/flotus

«Дух Америки сияет в Белом доме. Я рада поделиться с вами прекрасной выставкой патриотизма. Рада, что каждый желающий может ощутить красоту рождественского сезона», — написала Трамп и разместила в соцсетях фото и видео.











Фото: twitter.com/flotus

«The Spirit of America» is shining in the @WhiteHouse ! I am delighted to share this beautiful exhibit of patriotism for all to see, and excited for everyone to experience the beauty of the #Christmas season! pic.twitter.com/qGxxl9qBrd — Melania Trump (@FLOTUS) December 2, 2019

Показала первая леди США и как трудили волонтеры над новогодним убранством Белого дома.











Фото: twitter.com/flotus