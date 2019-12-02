|
«Дух Америки» показала Меланья Трамп в новогоднем украшении Белого дома
03.12.2019 00:40 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первая леди США Меланья Трамп
«Дух Америки сияет в Белом доме. Я рада поделиться с вами прекрасной выставкой патриотизма. Рада, что каждый желающий может ощутить красоту рождественского сезона», — написала Трамп и разместила в соцсетях фото и видео.
Показала первая леди США и как трудили волонтеры над новогодним убранством Белого дома.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсили Белый дом к Новому году. В этот раз тематика - патриотизм.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)