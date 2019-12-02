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«Дух Америки» показала Меланья Трамп в новогоднем украшении Белого дома

03.12.2019 00:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсили Белый дом к Новому году. В этот раз тематика — патриотизм.


Фото: twitter.com/flotus

«Дух Америки сияет в Белом доме. Я рада поделиться с вами прекрасной выставкой патриотизма. Рада, что каждый желающий может ощутить красоту рождественского сезона», — написала Трамп и разместила в соцсетях фото и видео.




Фото: twitter.com/flotus

Показала первая леди США и как трудили волонтеры над новогодним убранством Белого дома.



Фото: twitter.com/flotus
 
 
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Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсили Белый дом к Новому году. В этот раз тематика - патриотизм.
 
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