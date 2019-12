«Дух Америки» показала Меланья Трамп в новогоднем украшении Белого дома

Источник материала: Tut.by

Первая леди США Меланья Трамп показала , как украсили Белый дом к Новому году. В этот раз тематика — патриотизм.

«Дух Америки сияет в Белом доме. Я рада поделиться с вами прекрасной выставкой патриотизма. Рада, что каждый желающий может ощутить красоту рождественского сезона», — написала Трамп и разместила в соцсетях фото и видео.