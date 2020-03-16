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Курсы валют на 16 марта: курс доллара 2.3636, курс евро 2.6391, российский рубль 3.1694
16.03.2020 13:30 — Коронавирус | Myfin
Источник материала: Myfin
16 марта 2020 года на
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.25 – 2.37 рублей, курс продажи доллара 2.38 – 2.42. Евро можно было продать в диапазоне 2.545 – 2.655 рублей, купить – 2.64 – 2.705.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
Полную информацию о
Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить
Источник: Myfin.by
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16 марта 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют:курс доллара 2.3636, курс евро 2.6391, курс российского рубля составил 3.1694.
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