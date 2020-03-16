Курсы валют на 16 марта: курс доллара 2.3636, курс евро 2.6391, российский рубль 3.1694

Источник материала: Myfin

16.03.2020: итоги торгов БВФБ

16 марта 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара – 2.3636, курс евро – 2.6391, курс российского рубля (100 RUB) составил 3.1694.

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0234 рубля до 2.3636, что составило 1%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.165 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0243 (0.93%), на 16 марта 2020 курс составил 2.6391. По итогам месяца евро вырос на 0.2561 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0264 рублей (0.83%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.2957 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 84 759 500 21 481 900 31 954 200

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.25 – 2.37 рублей, курс продажи доллара 2.38 – 2.42. Евро можно было продать в диапазоне 2.545 – 2.655 рублей, купить – 2.64 – 2.705.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =75 (стоимость 1 доллара равна 75 российских рублей),

=75 (стоимость 1 доллара равна 75 российских рублей), EUR/USD =1.122 (1 евро стоит 1.122 доллар),

=1.122 (1 евро стоит 1.122 доллар), EUR/RUB =84.09 (84.09 рубля составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .