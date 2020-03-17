Худшим фильмом года стал скандальный мюзикл «Кошки». У него аж шесть «Золотых малин»

Источник материала: Tut.by

Стали известны победители антипремии «Золотая малина», которой каждый год награждают худших из худших в мире кино. В этот раз, по мнению 700 членов жюри, лидером стал скандальный мюзикл Тома Хупера «Кошки» — у него награды сразу в шести номинациях. Джон Траволта назван худшим актером, худшей актрисой прозвали Хиллари Дафф. Боевик «Рэмбо: Последняя кровь» победил в категории «Худшее грубое пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью» и «Худший ремейк».



Кадр из фильма «Кошки»

Из-за пандемии коронавируса организаторы антипремии «Золотая малина» не стали проводить церемонию награждения в офлайне, а ограничились 8-минутным роликом с объявлением лауреатов. Вот антигерои этого года:

Худший фильм

«Кошки»

«Фанат»

«Призраки Шэрон Тейт»

«Рэмбо: Последняя кровь»

«Мэдея на похоронах»

Худший актер

Джон Траволта — «Фанат» / «Бок о бок»

Джеймс Франко — «Зеровилль» — рецензия AFISHA.TUT.BY

Дэвид Харбор — «Хеллбой»

Мэттью МакКонахи — «Море соблазна»

Сильвестр Сталлоне — «Рэмбо: Последняя кровь»

Худшая актриса

Хиллари Дафф — «Призраки Шэрон Тейт»

Энн Хэтэуэй — «Отпетые мошенницы» / «Море соблазна»

Франческа Хэйуорд — «Кошки»

Тайлер Перри — «Мэдея на похоронах»

Ребел Уилсон — «Отпетые мошенницы»

Худший режиссер

Том Хупер — «Кошки»

Фред Дерст — «Фанат»

Джеймс Франко — «Зеровилль»

Адриан Грюнберг — «Рэмбо: Последняя кровь»

Нил Маршалл — «Хеллбой»

Худший сценарий

«Кошки»

«Призраки Шэрон Тейт»

«Хеллбой»

«Мэдея на похоронах»

«Рэмбо: Последняя кровь»

Худшая актриса второго плана

Ребел Уилсон — «Кошки»

Джессика Честейн — «Люди Икс: Темный Феникс»

Кассандра Дэвис — «Мэдея на похоронах»

Джуди Денч — «Кошки»

Финесса Пинеда — «Рэмбо: Последняя кровь»

Худший актер второго плана

Джеймс Корден — «Кошки»

Тайлер Перри — «Мэдея на похоронах»

Тайлер Перри — «Мэдея на похоронах»

Сет Роген — «Зеровилль»

Брюс Уиллис — «Стекло»

Худшее экранное сочетание

Любые два полукошачьих/получеловечьих комка шерсти — «Кошки»

Джейсон Дэруло и его уменьшенное графикой хозяйство — «Кошки»

Тайлер Перри и Тайлер Перри — «Мэдея на похоронах»

Сильвестр Сталлоне и его бессильная злоба — «Рэмбо: Последняя кровь»

Джон Траволта и любой сценарий, который он принимает

Худший ремейк, сиквел или подделка

«Рэмбо: Последняя кровь»

«Люди Икс: Темный Феникс»

«Годзилла 2: Король монстров»

«Хеллбой»

«Мэдея на похоронах»

Худшее грубое пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью

«Рэмбо: Последняя кровь»

«Закатать в асфальт»

«Призраки Шэрон Тейт»

«Хеллбой»

«Джокер» — рецензия AFISHA.TUT.BY

Награда за искупление

Эдди Мерфи — «Меня зовут Долемайт»

Киану Ривз — «Джон Уик 3» и «История игрушек 4»

Адам Сэндлер — «Неограненные драгоценности»

Дженнифер Лопез — «Стриптизерши»

Уилл Смит — «Аладдин»

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