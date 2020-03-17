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Худшим фильмом года стал скандальный мюзикл «Кошки». У него аж шесть «Золотых малин»
17.03.2020 12:21 — Коронавирус | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Стали известны победители антипремии «Золотая малина», которой каждый год награждают худших из худших в мире кино. В этот раз, по мнению 700 членов жюри, лидером стал скандальный мюзикл Тома Хупера «Кошки» — у него награды сразу в шести номинациях. Джон Траволта назван худшим актером, худшей актрисой прозвали Хиллари Дафф. Боевик «Рэмбо: Последняя кровь» победил в категории «Худшее грубое пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью» и «Худший ремейк».
Из-за пандемии коронавируса организаторы антипремии «Золотая малина» не стали проводить церемонию награждения в офлайне, а ограничились
Худший фильм
Худший актер
Худшая актриса
Худший режиссер
Худший сценарий
Худшая актриса второго плана
Худший актер второго плана
Худшее экранное сочетание
Худший ремейк, сиквел или подделка
Худшее грубое пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью
Награда за искупление
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Стали известны победители антипремии «Золотая малина», которой каждый год награждают худших из худших в мире кино. В этот раз лидером стал скандальный мюзикл Тома...
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