﻿ Худшим фильмом года стал скандальный мюзикл «Кошки». У него аж шесть «Золотых малин». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Коронавирус | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Худшим фильмом года стал скандальный мюзикл «Кошки». У него аж шесть «Золотых малин»

17.03.2020 12:21 — Коронавирус | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Стали известны победители антипремии «Золотая малина», которой каждый год награждают худших из худших в мире кино. В этот раз, по мнению 700 членов жюри, лидером стал скандальный мюзикл Тома Хупера «Кошки» — у него награды сразу в шести номинациях. Джон Траволта назван худшим актером, худшей актрисой прозвали Хиллари Дафф. Боевик «Рэмбо: Последняя кровь» победил в категории «Худшее грубое пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью» и «Худший ремейк».


Кадр из фильма «Кошки»

Из-за пандемии коронавируса организаторы антипремии «Золотая малина» не стали проводить церемонию награждения в офлайне, а ограничились 8-минутным роликом с объявлением лауреатов. Вот антигерои этого года:

Худший фильм

  • «Кошки»
  • «Фанат»
  • «Призраки Шэрон Тейт»
  • «Рэмбо: Последняя кровь»
  • «Мэдея на похоронах»

Худший актер

  • Джон Траволта — «Фанат» / «Бок о бок»
  • Джеймс Франко — «Зеровилль» — рецензия AFISHA.TUT.BY
  • Дэвид Харбор — «Хеллбой»
  • Мэттью МакКонахи — «Море соблазна»
  • Сильвестр Сталлоне — «Рэмбо: Последняя кровь»

Худшая актриса

  • Хиллари Дафф — «Призраки Шэрон Тейт»
  • Энн Хэтэуэй — «Отпетые мошенницы» / «Море соблазна»
  • Франческа Хэйуорд — «Кошки»
  • Тайлер Перри — «Мэдея на похоронах»
  • Ребел Уилсон — «Отпетые мошенницы»

Худший режиссер

  • Том Хупер — «Кошки»
  • Фред Дерст — «Фанат»
  • Джеймс Франко — «Зеровилль»
  • Адриан Грюнберг — «Рэмбо: Последняя кровь»
  • Нил Маршалл — «Хеллбой»

Худший сценарий

  • «Кошки»
  • «Призраки Шэрон Тейт»
  • «Хеллбой»
  • «Мэдея на похоронах»
  • «Рэмбо: Последняя кровь»

Худшая актриса второго плана

  • Ребел Уилсон — «Кошки»
  • Джессика Честейн — «Люди Икс: Темный Феникс»
  • Кассандра Дэвис — «Мэдея на похоронах»
  • Джуди Денч — «Кошки»
  • Финесса Пинеда — «Рэмбо: Последняя кровь»

Худший актер второго плана

  • Джеймс Корден — «Кошки»
  • Тайлер Перри — «Мэдея на похоронах»
  • Тайлер Перри — «Мэдея на похоронах»
  • Сет Роген — «Зеровилль»
  • Брюс Уиллис — «Стекло»

Худшее экранное сочетание

  • Любые два полукошачьих/получеловечьих комка шерсти — «Кошки»
  • Джейсон Дэруло и его уменьшенное графикой хозяйство — «Кошки»
  • Тайлер Перри и Тайлер Перри — «Мэдея на похоронах»
  • Сильвестр Сталлоне и его бессильная злоба — «Рэмбо: Последняя кровь»
  • Джон Траволта и любой сценарий, который он принимает

Худший ремейк, сиквел или подделка

  • «Рэмбо: Последняя кровь»
  • «Люди Икс: Темный Феникс»
  • «Годзилла 2: Король монстров»
  • «Хеллбой»
  • «Мэдея на похоронах»

Худшее грубое пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью

  • «Рэмбо: Последняя кровь»
  • «Закатать в асфальт»
  • «Призраки Шэрон Тейт»
  • «Хеллбой»
  • «Джокер» — рецензия AFISHA.TUT.BY

Награда за искупление

  • Эдди Мерфи — «Меня зовут Долемайт»
  • Киану Ривз — «Джон Уик 3» и «История игрушек 4»
  • Адам Сэндлер — «Неограненные драгоценности»
  • Дженнифер Лопез — «Стриптизерши»
  • Уилл Смит — «Аладдин»

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие

App Store Google Play

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стали известны победители антипремии «Золотая малина», которой каждый год награждают худших из худших в мире кино. В этот раз лидером стал скандальный мюзикл Тома...
 
Новости дня
Новости
 
Белорусы станцевали о коронавирусе. Ролик уже набрал больше 3 млн просмотров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Коронавирус

Свежие газеты

16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Коронавирус)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика