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Белорусы станцевали о коронавирусе. Ролик уже набрал больше 3 млн просмотров
17.03.2020 12:17 — Коронавирус | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минчане станцевали о том, как уберечься от коронавируса. В TikTok видео посмотрели больше 3 миллионов человек.
Танец хореографа Ольги Лета и танцовщика Дмитрия Строка опубликовала Международная организация по миграции, которая решила поддержать социальный флешмоб #handwashdance о правилах личной гигиены во время пандемии коронавируса. Белорусы в танце передали главные рекомендации ВОЗ — мыть руки не меньше 20 секунд, соблюдать дистанцию в общественных местах.
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