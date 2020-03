Белорусы станцевали о коронавирусе. Ролик уже набрал больше 3 млн просмотров

Источник материала: Tut.by

Минчане станцевали о том, как уберечься от коронавируса. В TikTok видео посмотрели больше 3 миллионов человек.

Танец хореографа Ольги Лета и танцовщика Дмитрия Строка опубликовала Международная организация по миграции, которая решила поддержать социальный флешмоб #handwashdance о правилах личной гигиены во время пандемии коронавируса. Белорусы в танце передали главные рекомендации ВОЗ — мыть руки не меньше 20 секунд, соблюдать дистанцию в общественных местах.

Simple measures to protect yourself from Coronavirus. Thanks to Etazh Larry Dancing Studio in Minsk