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Белорусы станцевали о коронавирусе. Ролик уже набрал больше 3 млн просмотров

17.03.2020 12:17 — Коронавирус | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчане станцевали о том, как уберечься от коронавируса. В TikTok видео посмотрели больше 3 миллионов человек.

Танец хореографа Ольги Лета и танцовщика Дмитрия Строка опубликовала Международная организация по миграции, которая решила поддержать социальный флешмоб #handwashdance о правилах личной гигиены во время пандемии коронавируса. Белорусы в танце передали главные рекомендации ВОЗ — мыть руки не меньше 20 секунд, соблюдать дистанцию в общественных местах.

@unmigration

Simple measures to protect yourself from Coronavirus. Thanks to Etazh Larry Dancing Studio in Minsk

 
 
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Минские танцовщики записали танец о том, как уберечься от коронавируса. В TikTok его посмотрели больше 3 миллионов человек.
 
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