"То, что сейчас происходит с процедурой Народного голосования, является печальным и позорным проявлением безответственности и поражением для всех участников процесса. В этой ситуации Партия БНФ призывает все стороны, всех участников конфликта к ответственности, сдержанности и рассудительности. Восстановить разрушенное единство, а не заниматься имитацией", — сказано в заявлении Партии БНФ, распространенном 17 марта.





С первых поездок по регионам лидерство в гонке захватил сопредседатель БХД Павел Северинец. Однако когда праймериз переехали в Брестскую область, местные активисты заметили на встречах членов провластных БРСМ и "Белой Руси", которые голосовали за Юрия Губаревича из движения "За свободу".





16 марта Павел Северинец заявил, что выходит из праймериз. Свое решение он объяснил тем, что штаб "Народного голосования" не согласился отменить встречи с избирателями из-за угрозы коронавируса, а также отсутствием реакции "на массовое голосование райисполкомов".





Партия БНФ обратилась к Северинцу и его команде с призывом пересмотреть решение о выходе из праймериз. Также партийцы призывают "дать всем участникам процесса и общественности исчерпывающие разъяснения относительно того, каким образом и через какие каналы было организовано участие и голосование за Юрия Губаревича подозрительных участников на собраниях Народного голосования в Дрогичине, Пинске и Столине".





Партия БНФ готова вернуться в процесс "Народного голосования", но при условии, что вернется Павел Северинец. Также партийцы призвали членов ОГП и БСДП (Грамада) перешагнуть через свое отрицательное отношение и пригласить к участию в праймериз Анну Канопацкую, которую раньше сняли с гонки из-за недочетов в подписях, собранных за ее выдвижение





Таким образом, из шести политиков, которые собирались участвовать в праймериз по определению "единого", в игре остались трое: Юрий Губаревич из движения "За Свободу!", Николай Козлов из ОГП и Ольга Ковалькова из БХД.