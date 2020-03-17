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The Telegraph опубликовал рейтинг лучших игроков сезона в АПЛ с 50-го по 31-е место: Абрахам – 36-й, Кейн – 39-й, Марсьяль – 41-й

17.03.2020 12:28 — Коронавирус | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Английское издание The Telegraph опубликовало первую часть рейтинга лучших игроков сезона АПЛ до момента приостановки сезона из-за коронавируса.

Для ранжирования футболистов использовались статистические данные Opta Sports и модель самого The Telegraph, которая позволила оценить футболистов по таким показателям, как «игра в атаке», «игра в пас», «игра в защите» и так далее.

Также при составлении рейтинга учитывались факторы, не поддающиеся количественной оценке.

Рейтинг с 50-го по 31-е место выглядит так:

50. Аллан Сен-Максимен («Ньюкасл»);

49. Роберт Снодграсс («Вест Хэм»);

48. Абдулай Дукуре («Уотфорд»);

47. Мэйсон Маунт («Челси»);

46. Виллиан («Челси»);

45. Нил Мопе («Брайтон»);

44. Дуайт Макнил («Бернли»);

43. Эмилиано Буэндиа («Норвич»);

42. Трой Дини («Уотфорд»);

41. Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»);

40. Матео Ковачич («Челси»);

39. Харри Кейн («Тоттенхэм»);

38. Габриэл Жезус («Манчестер Сити»);

37. Чаглар Сеюнджю («Лестер»);

36. Тэмми Абрахам («Челси»);

35. Льюис Данк («Брайтон»);

34. Рикарду Перейра («Лестер»);

33. Юри Тилеманс («Лестер»);

32. Джон Флек («Шеффилд Юнайтед»);

31. Рауль Хименес («Вулверхэмптон»).

 
 
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Английское издание The Telegraph опубликовало первую часть рейтинга лучших игроков сезона АПЛ до момента приостановки сезона из-за коронавируса.
 
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