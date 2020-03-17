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The Telegraph опубликовал рейтинг лучших игроков сезона в АПЛ с 50-го по 31-е место: Абрахам – 36-й, Кейн – 39-й, Марсьяль – 41-й
17.03.2020 12:28 — Коронавирус | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Английское издание The Telegraph опубликовало первую часть рейтинга лучших игроков сезона АПЛ до момента приостановки сезона из-за коронавируса.
Для ранжирования футболистов использовались статистические данные Opta Sports и модель самого The Telegraph, которая позволила оценить футболистов по таким показателям, как «игра в атаке», «игра в пас», «игра в защите» и так далее.
Также при составлении рейтинга учитывались факторы, не поддающиеся количественной оценке.
Рейтинг с 50-го по 31-е место выглядит так:
50. Аллан Сен-Максимен («Ньюкасл»);
49. Роберт Снодграсс (
48. Абдулай Дукуре («Уотфорд»);
47. Мэйсон Маунт (
46. Виллиан («Челси»);
45. Нил Мопе (
44. Дуайт Макнил («Бернли»);
43. Эмилиано Буэндиа («Норвич»);
42. Трой Дини («Уотфорд»);
41. Антони Марсьяль (
40. Матео Ковачич («Челси»);
39. Харри Кейн («Тоттенхэм»);
38. Габриэл Жезус (
37. Чаглар Сеюнджю («Лестер»);
36. Тэмми Абрахам («Челси»);
35. Льюис Данк («Брайтон»);
34. Рикарду Перейра («Лестер»);
33. Юри Тилеманс («Лестер»);
32. Джон Флек («Шеффилд Юнайтед»);
31. Рауль Хименес («Вулверхэмптон»).
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The Telegraph опубликовал рейтинг лучших игроков сезона в АПЛ с 50-го по 31-е место: Абрахам – 36-й, Кейн – 39-й, Марсьяль – 41-й
Английское издание The Telegraph опубликовало первую часть рейтинга лучших игроков сезона АПЛ до момента приостановки сезона из-за коронавируса.
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