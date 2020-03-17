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Чемпионат Европы по футболу перенесли на год
17.03.2020 15:30 — Коронавирус | Tut.by
Источник материала: Tut.by
УЕФА в ходе видеоконференции с представителями национальных федераций объявил о переносе чемпионата Европы по футболу на следующий год,
Причиной такого решения стало распространение коронавируса в Европе. Из-за этого приостановлены практически все футбольные турниры на континенте, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и топ-5 сильнейших национальных чемпионатов.
Напомним, что чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля этого года. Матчи планировалось провести на 12 стадионах в 11 странах.
Предварительные даты проведения Евро: с 11 июня по 11 июля 2021 года.
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УЕФА в ходе видеоконференции с представителями национальных федераций объявил о переносе чемпионата Европы по футболу.
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