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«Если туристы ударятся в панику, наступит коллапс». Турбизнес просит правительство о поддержке
17.03.2020 16:45 — Коронавирус | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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Ситуация в турбизнеса развивается в настоящее время самым драматическим образом,
Правительства многих стран уже разработали или сейчас разрабатывают меры по поддержке турбизнеса (Грузия, Турция, Австрия, Израиль, Российская Федерация). РСТО направил правительству, Нацбанку, Минспорта и туризма предложения, как можно сегодня поддержать туристический бизнес. Среди предложенных мер:
— В мировом туризме форс-мажор — обстоятельства непреодолимой силы. Это значит, что все стороны договора останавливают финансовые расчеты на том положении, в котором их этот форс-мажор застал — речь идет о невозможности возврата денег по первому требованию, — поясняет аналитик туристической отрасли, редактор сайта Toursoyuz.by Лилия Кобзик. — Если сейчас туристы ударятся в панику и будут требовать вернуть деньги по всем забронированным турам (а их очень много забронировано на лето и даже на осень), в отрасли наступит коллапс. Ведь зарубежные операторы, а также авиаперевозчики не возвращают белорусским партнерам деньги, ссылаясь на форс-мажор, предлагая подождать либо делать переносы туров — на то время, когда ситуация стабилизируется.
По мнению Лилии Кобзик, практика показывает, что белорусские турфирмы не бросают своих клиентов — надо только не паниковать, а подождать.
— Поскольку нынешний кризис в туротрасли — невиданный со времен Второй мировой войны, РСТО разработал ряд мер, с тем, чтобы поддержать турбизнес, не дать обанкротиться турфирмам и тем самым спасти туристов, — пояснила эксперт. — Если ситуация стабилизируется в течение месяца-двух, все быстро наладится. Турбизнес сейчас остро нуждается в поддержке правительства, в том числе, и въездной туризм, отельный бизнес, который испытывает те же проблемы, что и выездной сектор.
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Одно из предложений - позволить турфирмам вернуть туристам деньги за неисполненные путевки до конца 2020 года.
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