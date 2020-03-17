«Если туристы ударятся в панику, наступит коллапс». Турбизнес просит правительство о поддержке

Источник материала: Tut.by

Распространение коронавируса ударит по многим отраслям экономики, туристический бизнес уже ощущает потери — страны одна за другой закрывают границы , практически не осталось направлений, куда еще можно продать весенние туры, клиенты отказываются от путевок на лето и даже на осень. Республиканский Союз туристических организаций призывает правительство поддержать отрасль: если не принять срочные меры, можно разрушить всю систему туризма — тогда пострадает и бизнес, и туристы.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Ситуация в турбизнеса развивается в настоящее время самым драматическим образом, отмечают в Республиканском Союзе туристических организаций (РСТО). Сопредельные государства закрыли границы и ввели карантинные меры, сообщение со многими направлениями прервано, в кризисном положении находится как выездной, так и въездной туризм — туроператоры и турагенты, отели и перевозчики. В этих условиях, если не принять срочные меры по поддержке отрасли, можно просто разрушить всю систему туризма и гостеприимства в стране. Пострадают не только туристические компании, но и туристы, для которых сейчас важно, чтобы турфирмы остались на плаву и смогли, когда кризис схлынет, выполнить свои обязательства.

Правительства многих стран уже разработали или сейчас разрабатывают меры по поддержке турбизнеса (Грузия, Турция, Австрия, Израиль, Российская Федерация). РСТО направил правительству, Нацбанку, Минспорта и туризма предложения, как можно сегодня поддержать туристический бизнес. Среди предложенных мер:

предоставить турфирмам право отсрочки по исполнению обязательств по ранее заключенным договорам с туристами до конца 2020 года;

на полгода установить налоговые каникулы и мораторий на выплаты в Фонд соцзащиты населения;

объявить мораторий на выплату процентов по кредитам, снизить на 50% комиссию банков на валютные переводы;

продлить на год выданные иностранцам белорусские визы, если туристы опасаются приезжать в Беларусь на время вспышки коронавируса.

— В мировом туризме форс-мажор — обстоятельства непреодолимой силы. Это значит, что все стороны договора останавливают финансовые расчеты на том положении, в котором их этот форс-мажор застал — речь идет о невозможности возврата денег по первому требованию, — поясняет аналитик туристической отрасли, редактор сайта Toursoyuz.by Лилия Кобзик. — Если сейчас туристы ударятся в панику и будут требовать вернуть деньги по всем забронированным турам (а их очень много забронировано на лето и даже на осень), в отрасли наступит коллапс. Ведь зарубежные операторы, а также авиаперевозчики не возвращают белорусским партнерам деньги, ссылаясь на форс-мажор, предлагая подождать либо делать переносы туров — на то время, когда ситуация стабилизируется.

По мнению Лилии Кобзик, практика показывает, что белорусские турфирмы не бросают своих клиентов — надо только не паниковать, а подождать.

— Поскольку нынешний кризис в туротрасли — невиданный со времен Второй мировой войны, РСТО разработал ряд мер, с тем, чтобы поддержать турбизнес, не дать обанкротиться турфирмам и тем самым спасти туристов, — пояснила эксперт. — Если ситуация стабилизируется в течение месяца-двух, все быстро наладится. Турбизнес сейчас остро нуждается в поддержке правительства, в том числе, и въездной туризм, отельный бизнес, который испытывает те же проблемы, что и выездной сектор.