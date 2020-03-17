Белорусские биатлонисты сдали тесты на коронавирус и отбывают карантин в Раубичах. Как это выглядит

Источник материала: Tut.by

После заключительного этапа Кубка мира в финском Контиолахти сборная Беларуси по биатлону вернулась на родину. Сейчас спортсмены отбывают 14-дневный карантин в Раубичах. Что из себя представляет этот карантин и в каких условиях находятся спортсмены — узнала журналист SPORT.TUT.BY Виктория Ковальчук.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Биатлонисты сборной вернулись в Беларусь рано утром 16 марта. Из-за закрытия границ и приостановки регулярного авиасообщения с рядом стран спортсмены добирались домой автомобильным транспортом.

— Выехали в девять утра в воскресенье, а приехали в Раубичи в пять утра в понедельник, — рассказала TUT.BY биатлонистка Анна Сола. — Хорошо, что из Финляндии до Беларуси примерно тысяча километров. Если бы заключительный этап в Осло не отменили, пришлось бы ехать на машине обратно больше двух тысяч километров.

По приезде в Раубичи рано утром в понедельник всех спортсменов заселили в гостиницу № 3. К 11 утра биатлонистов разбудили для забора мазков на коронавирус и измерения температуры.

— Результаты тестов должны быть готовы в среду утром. Пока же все спортсмены живут в номерах по два человека. Только я отдельно, потому что недавно перенесла простуду. Но уже поправилась.

Нам запрещено отходить далеко от гостиницы и близко с кем-то контактировать. Например, биатлонисты, которые вернулись после юниорской Европы, находятся в другой гостинице и не пересекаются с нами.



Фото: Reuters

На данный момент биатлонистам сборной разрешают прогулки по городку рядом с отелем и легкие тренировки в индивидуальном порядке.

По плану команда должна пробыть в Раубичах до 27 марта и провести там заключительный сбор.

На вопрос, как самочувствие у биатлонистов сборной Беларуси, Анна Сола отвечает:

— Все у всех хорошо. Только домой очень хочется (улыбается). Морально тяжело понимать, что ты уже приехал в Беларусь, близко с домом, а попасть туда не можешь.