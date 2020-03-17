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В России за сутки зафиксировали 21 новый случай коронавируса
17.03.2020 17:02 — Коронавирус | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В России за 17 марта зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных увеличилось до 114.
«В РФ на текущий момент зарегистрировано 114 заболевших в 26 регионах страны. Из них пять уже выздоровели и выписаны, 109 человек находятся в стационаре, у 106 из них заболевание проходит в легкой форме без каких-либо симптомов», —
Голикова также сообщила, что 104 случая — завозные, 10 человек заразились уже на территории России.
Напомним, накануне
Между тем, как
Сейчас всем белорусам, прибывающим в столицу России необходимо самоизолироваться на 14-дневный карантин.
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Общее число инфицированных увеличилось до 114.
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