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В России за сутки зафиксировали 21 новый случай коронавируса

17.03.2020 17:02 — Коронавирус | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В России за 17 марта зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных увеличилось до 114.


Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

«В РФ на текущий момент зарегистрировано 114 заболевших в 26 регионах страны. Из них пять уже выздоровели и выписаны, 109 человек находятся в стационаре, у 106 из них заболевание проходит в легкой форме без каких-либо симптомов», — цитирует главу оперативного штаба правительства по борьбе с коронавирусом Татьяну Голикову ТАСС.

Голикова также сообщила, что 104 случая — завозные, 10 человек заразились уже на территории России.

Напомним, накануне Россия объявила о закрытии своих границ в том числе и с Беларусью. Как пояснили в правительстве России, решение принято «для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции».

Между тем, как пишут «Ведомости», в ближайшие дни в Москве может быть введен ЧС, а город будет закрыт на въезд.

Сейчас всем белорусам, прибывающим в столицу России необходимо самоизолироваться на 14-дневный карантин.

 
 
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Общее число инфицированных увеличилось до 114.
 
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