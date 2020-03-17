С 18 марта в маршрутки, троллейбусы и трамваи Киева не будут пускать пассажиров без масок

Источник материала: Виртуальный Брест

Об этом сообщил Николай Поворозник, первый зам председателя КГГА. За соблюдением распоряжений будет следить полиция и санэпидем служба.Ответственными за соблюдение новых правил будут водители транспорта.

А что ещё происходит в мире? наш небольшой обзор событий:

Авиасообщение с Великобританией, Украиной и Россией будет приостановлено в среду - глава МВД Австрии

В Москве количество выявленных случаев коронавируса увеличилось до 56 - штаб

Число заболевших коронавирусом в Великобритании выросло до 1950 — минздрав

Власти Оренбургской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса - пресс-служба губернатора

Парламент Молдавии ввел на 2 месяца в стране режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально принял решение перенести чемпионат Европы 2020 года на лето 2021 года. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Коронавирус нового типа выявлен у 51-летнего жителя Хакасии, сообщили в республиканском Минздраве. Госпитализирован житель республики 1969 года рождения. По словам представителя министерства, мужчина отдыхал в Германии в начале марта, вернулся в республику через Москву. Информации о контактных лицах в Минздраве не предоставили.

Все федеральные учреждения культуры будут закрыты для посетителей - Минкультуры РФ

МОК заявил о продолжении подготовки к Олимпиаде-2020, уверен в мерах, которые принимают страны для борьбы коронавирусом

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергает информацию о закрытии Москвы на карантин

За последние сутки в России зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции у граждан РФ

Резких скачков цен на продукты в РФ не наблюдается - глава Минсельхоза Патрушев

Все мы должны действовать осознанно, организованно, ответственно, с заботой о друг друге — Путин

Владимир Путин попросил россиян отнестись к мерам властей из-за коронавируса с пониманием

Российско-японская разработка экспресс-теста на коронавирус может появиться в апреле - Путин

Более тысячи пассажиров "Победы" остаются в Черногории, компания направила запросы на рейсы для их вывоза, но вопрос пока не решен - источник РИА

Запретов на ввоз в РФ средств индивидуальной защиты, диагностики коронавируса , а также медоборудования нет - Минпромторг

Российские производители выпускают 1,5 млн масок в сутки, принимаются меры по наращиванию мощностей - Минпромторг

Власти не планируют закрывать Нью-Йорк на карантин – губернатор

Все бары и ночные клубы Флориды будут закрыты с сегодняшнего дня на 30 суток из-за коронавируса .

Власти Нью-Йорка не планируют закрывать город из-за коронавируса.

292 новых случая инфицирования COVID-2019 в Нидерландах. Общее число зараженных достигло 1705 человек. 19 новых смертей, в сумме 43.

404 новых случаев инфицирования COVID-2019 в Великобритании. Общее число зараженных достигло 1950 человека. 1 новая смерть, 56 в сумме.

Режим ЧС на 60 дней из-за коронавируса вводят в Молдавии - спикер парламента

В Киеве вооруженные люди под видом сотрудников СБУ напали на предпринимателей и похитили у них 100 тысяч медицинских масок. Сумма товара оценивается в 1 млн гривен. Троих членов банды задержали.

- Германия: 702 новых случая, 3 новых случая смерти

- Нидерланды: 292 новых случая, 19 новых смертей

- Малайзия: 120 новых случаев, 2 новых случая смерти

- Португалия: 117 новых случаев

Греф посоветовал пользоваться банкоматами в перчатках или дезинфицировать после руки

Китайские ученые закончили клинические исследования противовирусного препарата "Фавилавир" (Favilavir), борющегося с жаром у пациентов с коронавирусом, сообщает газета "Жэньминь жибао"

Кернес отступил и согласился закрыть метро в Харькове. Метрополитен будет закрыт сегодня, 17 марта в 20:00 Также в Харькове будут закрыты кафе и рестораны (вчера городская власть решила этого не делать)

Пандемия коронавируса может длиться 2 года. Такое заявление сделал немецкий институт Коха. Продолжительность пандемии зависит от скорости изобретение вакцины, а также от количества людей, которые заражаются, выздоравливают и вырабатывают иммунитет к коронавирусу .

Великобритания предупреждает, что вспышка коронавируса распространяется быстрее, чем ожидалось.

Volkswagen временно приостановит производство.

ІКЕА закроет все магазины в Германии.

Директор Большого театра Владимир Урин госпитализирован с ОРВИ

в Иране зарегистрировано 1 178 новых случаев коронавируса и 135 новых случаев смерти, в результате чего общее число случаев заболевания достигло 16 169 и 988 умерло.

5 новых случаев COVID-2019 в Казахстане. 32 в сумме в стране, 19 за сегодня.

В Приднестровье введен режим ЧП из-за коронавируса

Иран отпустил около 85 тысяч заключенных из тюрем из-за коронавируса.

Производство новой части фильма «Матрица» приостановили из-за пандемии

Власти могут закрыть Нур-Султан из-за резкого увеличения числа инфицированных коронавирусом

В Польше 205 заражённых, 5 умерло. А могли бы 40 грамм принять и на трактора в поле лечиться

Азербайджан, 28 заражённых.

Летом активность циркуляции нового коронавируса может снизиться, поскольку ультрафиолет для него губителен, сообщил заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН, доктор биологических наук Михаил Щелканов.

В Израиле выявили новые случаи заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло 304 человек, сообщает во вторник The Times of Israel со ссылкой на данные Минздрава. По данным Минздрава, четыре человека находятся в тяжелом состоянии, у 11 - состояние средней степени тяжести.

У премьер-министра Монако обнаружены положительные тесты на коронавирус

Президент Каталонии заразился коронавирусом

Ограничения Индии: Всем путешественникам из Европейского Союза, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии, Турции и Великобритании запрещено въезжать в страну с полуночи среды по местному времени. Тадж - Махал присоединяется список достопримечательностей по всему миру, которые закрывают свои двери.

Празднование Дня космонавтики перенесено с 12 апреля на осень из-за запрета массовых мероприятий в Москве - Роскосмос

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли жертвуют 1 миллион долларов, чтобы помочь некоммерческим организациям питания. Одна из самых знаменитых голливудских пар помогает накормить нуждающихся во время пандемии коронавируса.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли сказали в понедельник, что они жертвуют 1 миллион долларов двум организациям, чтобы помочь пожилым людям и семьям с низким доходом - Feeding America и Food Banks Canada.

Qantas приостанавливает полеты: Qantas Airways сокращает международные рейсы на 90%, по крайней мере, до мая, поскольку ограничения на поездки коронавируса бьют по бронированию. Австралийский перевозчик заявил, что резкое сокращение связано с тем, что строгие требования к карантину ограничивают возможности людей путешествовать за границу.

Юго-Восточная Азия блокирует: Малайзия. Со среды гражданам будет запрещено выезжать за границу, а иностранным туристам и посетителям будет запрещено въезжать в страну. Все несущественные предприятия будут закрыты, наряду с запретами на религиозные, спортивные, социальные и культурные мероприятия. Филиппины: 50 миллионов человек находятся в "усиленном карантине", и жителям самого густонаселенного острова Лусон приказано оставаться дома, предприятия закрыты, а общественный транспорт приостановлен. Таиланд: Правительство соберется, чтобы принять решение о мерах, ограничивающих общественные собрания, закрытие школ, спортивных арен и рингов Муай Тай. Эти меры включают в себя отмену ежегодного новогоднего водного фестиваля Сонгкран.

Южная Корея и Япония расширяют ограничения на поездки: Южная Корея: Все посетители, независимо от порта отправления, должны пройти проверку температуры при въезде в страну. Те, у кого проявляются симптомы, должны будут пройти диагностический тест и провести карантин в течение двух недель. Южная Корея продлевает отсрочку ходьбы в школе с 23 марта по 6 апреля. Япония: гражданам рекомендуется не путешествовать по всей Исландии, а также в некоторых провинциях Италии, Испании и Швейцарии.

Власти Москвы рекомендуют отменить религиозные мероприятия. В РПЦ же призывают не паниковать из-за коронавируса. Да и прихожан пандемия не останавливает. Люди, как и прежде, идут прикоснуться к иконам и мощам. Вирусологов это настораживает.

Сын министра иностранных дел Владимира Макея в инстаграме рассказал, что не ходит в школу, так как в его школу несколько детей прилетели из Италии. И сказал, что было бы хорошо ввести карантин - прикрыть все места большого сбора людей и мероприятия. Правительство готово поддержать ритейл короткими льготными кредитами на пополнение оборотки - заявление

По состоянию на 8:30 по московскому времени вторника, в мире насчитывалось 179 тыс. 238 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 7,121 тыс., поправились более 79,6 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post.

67 новых случаев инфицирования COVID-2019 в Бразилии. Общее число зараженных достигло 301 человека. И первая смерть. Похоже, новый очаг.