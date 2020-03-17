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Шрайбман: Союзники демонстрируют просто фантастические навыки поругаться на пустом месте
17.03.2020 18:58 — Коронавирус | Партизан
Источник материала: Партизан
Политический обозреватель Артем Шрайбман прокомментировал в своем телеграм-канале конфликт Беларуси и России по поводу коронавируса и закрытия общей границы.
фото: udf.by
Союзники демонстрируют просто фантастические навыки поругаться на пустом месте. Россия закрывает границу, Лукашенко обвиняет ее в том, что не посоветовались, что у самих коронавирусный пожар, что бесполезная мера, что в правительстве РФ горячие головы, а Черномырдин с Ельциным глядя на них в гробу переворачиваются, пишет
Москва в ответ говорит, что недоумевает от таких заявочек, что закрыла границу из-за того, что Минск не слушается ВОЗ, криво борется с эпидемией, что ситуация в Беларуси еще хуже, чем в России, где никакого пожара нет. И самое обидное: мы Румаса предупреждали, он не возражал.
Так бывает, когда давно живущие вместе супруги уже основательно подбешивают друг друга и начинают бить посуду по поводу каждого разбросанного носка. Ушли надежды, что с новым правительством РФ получится не так, как с прошлым.
Нервы - продукт глубокого кризиса доверия. А он похуже нефтяных, газовых, сахарных или молочных войн. Если не доверяешь словам и делам собеседника, долгосрочные сделки невозможны. Только временные компромиссы, чтобы на несколько месяцев устаканить один конфликт, пока второй обострился.
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Политический обозреватель Артем Шрайбман прокомментировал в своем телеграм-канале конфликт Беларуси и России по поводу коронавируса и закрытия общей границы.
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