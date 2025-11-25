Рост цен на квартиры на 70%, первый гипермаркет и рождение Realt. Каким был 2005 год в Беларуси

Источник материала: realt.by

2005 год был очень интересным для рынка недвижимости Беларуси. Именно тогда в столице построили станцию метро "Каменная Горка", первый гипермаркет и жилые комплексы неслыханного по тем временам комфорта. А цены на жилье тогда выросли на 70%! А еще ровно 20 лет назад, 25 ноября 2005 года, появился Realt. Вспоминаем наш 2005-й.



2005 год. Строится ТЦ "Столица". Фото из группы « Минск Фото История Новости» в фейсбуке.

Новые станции метро В ноябре 2005 года в Минске решился транспортный вопрос для жителей Запада, Красного Бора, Сухарево и будущего района "Каменная Горка". Были построены станции метро "Спортивная", "Кунцевщина" и "Каменная Горка".



В это сложно сейчас поверить, но западный выход из "Каменной Горке" вел вас не к ТРЦ Green Сity и многоэтажкам, а в чистое поле.

При строительстве трех новых станций использовались современные архитектурные решения. В их отделке применялись гранит, мрамор, металлокерамика и алюминий. Станции оборудовали лифтами для инвалидов-колясочников.



После их открытия общая протяженность линий Минского метрополитена с 23 станциями составила 30 километров.

Первый гипермаркет В 2005 году в Беларуси произошло знаковое событие в сфере торговой недвижимости. В ТЦ "Экспобел" заработал первый в стране гипермаркет - Biggz.



Для белорусов многое в гипермаркете было в новинку. Необычным было все — размер магазина, скидочные карты, парковка, кулинария.





И хоть сеть Biggz закрылась пару лет назад, а место гипермаркета в «Экспобеле» занял ГИППО, многие минчане до сих пор называют этот торговый центр «Биггзом».

Жилые комплексы нового уровня К середине 2000-х уже подходило к концу время архитектурных экспериментов 90-х и на карте Минска начали появляться жилые комплексы элитного и комфорт-класса, которые актуальны и сегодня.

Так, в 2005 году построили ЖК "Ясный Бор" на улице Стариновской в Уручье. Это такой квартальчик красных домов, который хорошо виден с проспекта Независимости.





На тот момент это был жилой комплекс нового уровня - современная архитектура, закрытая территория, подземный паркинг. И все это - практически в сосновом лесу. Но и спустя 20 лет ЖК смотрится актуально, а жилье тут - в цене.



Еще более элитный ЖК появился в 2005 году на улице Димитрова. Эти монолитные пятиэтажки построили по проекту известных архитекторов Цейтлина, Пискуна и Сидельникова.



И если раньше напротив этого жилого комплекса было старое общежитие БГУ - то сейчас это одно из самых людных мест Минска. Тут находится ТРЦ Galleria Minsk и отель Hilton.

Кроме того, город продолжал застраиваться и более массовым жильем. Продолжало расти Сухарево, на месте автостоянок на Притыцкого появлялись монолитные дома, формировались Ворота Уручья.

Метр перевалил за 1000 долларов В 2005 году в Минске стремительно рос уровень жизни. В том числе и это рождало спрос на жилье. Так, на каждую выставляемую квартиру приходилось примерно пять потенциальных покупателей.

Спрос толкал вверх цены. Так, за 2005 год они выросли на 70 (!) процентов. В ноябре 2005-го цена за метр в предложении впервые перевалила за 1000 долларов. Но по сегодняшним меркам квартиры все равно стоили недорого: в ноябре 2005 года однокомнатная хрущевка в Минске стоила 30−32 тысячи долларов, в более современном панельном доме — 36−37 тысяч.

Появился Realt 25 ноября 2005 года в Беларуси заработала площадка недвижимости Realt. И с того момента каждым годом мы росли и получали все большее доверие пользователей и партнеров. Сегодня Realt - это площадка недвижимости номер один по данным рейтинга TOP BRAND и Премии «Номер один» 2025. А по данным Similarweb Realt является площадкой №1 в Беларуси по посещаемости.





25 ноября 2005 года в Беларуси заработала площадка недвижимости Realt. И с того момента каждым годом мы росли и получали все большее доверие пользователей и партнеров. Сегодня Realt - это площадка недвижимости номер один по данным рейтинга TOP BRAND и Премии «Номер один» 2025. А по данным Similarweb Realt является площадкой №1 в Беларуси по посещаемости.

На Realt ежемесячно размещают десятки тысяч объявлений о продаже и аренде недвижимости. Площадку посещает более 2 млн уникальных пользователей в месяц.