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«Мы на войне» и «либеральность - союзник короновируса» - что мировые лидеры говорят народу о пандемии
17.03.2020 21:14 — Коронавирус | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пандемия коронавируса в самом разгаре. Лидеры стран, наиболее пострадавших от последствий эпидемии, а также главы государств-соседей Беларуси, реагируя на распространение болезни, активно выступают в СМИ и делают официальные обращения к нации. Кто-то пытается укрепить дух соотечественников, чьи-то заявления дают жителям только повод для опасений, а кто-то раздает советы.
Франция
Вчера президент Франции Эмманюэль Макрон
Украина
Накануне президент Украины Владимир Зеленский также
Президент Зеленский похвалил 123-х соотечественников, которых вернули с границы Италии и Словении домой и которые, несмотря на отсутствие вируса в крови после проведения экспресс-тестов, добровольно согласились на двухнедельную самоизоляцию. «Это достойный пример гражданского сознания», — заявил президент.
Зеленский сделал особый акцент на работе Верховной Рады. Он подчеркнул, что в нынешних условиях парламент просто обязан работать в штатном режиме. «В такие времена все народные депутаты должны осознать ответственность. В такие времена вы блокируете не трибуну — вы блокируете жизни Украины», — эмоционально заявил украинский лидер.
В конце обращения президент Украины заявил: «Опыт Китая показывает, что непопулярные и жесткие решения преодолевают вирус и спасают жизни. Опыт других стран показывает, что мягкотелость и либеральность — это союзники коронавируса. Поэтому мы будем действовать жестко, безотлагательно, возможно — непопулярно, но ради одного — жизни и здоровья украинцев».
Великобритания
Первая пресс-конференция премьера Великобритании Бориса Джонсона, посвященная коронавирусу,
«Это самый тяжелый кризис в области здравоохранения для нашего поколения», — заявил премьер-министр. Он также подчеркнул, что в ближайшие месяцы вирус все больше будет распространяться в мире и в Великобритании.
«Многие семьи потеряют своих любимых, прежде чем эпидемия закончится», — добавил Джонсон.
Однако предлагаемые меры показались многим не соответствующими серьезности ситуации. Особенно критикуют предложенную Борисом Джонсоном добровольную самоизоляцию для тех,
США
Президент США Дональд Трамп в
В целом Трамп был оптимистичен: «У этого вируса в борьбе с нами нет ни единого шанса».
Не обошлось заявление Трампа без панегириков. «Нет ни одной страны в мире, которая столь же подготовлена, сильна и вынослива, как Соединенные Штаты. У нас лучшая в мире экономика, самое передовое здравоохранение, самые талантливые врачи, ученые и исследователи», — пел дифирамбы родине и своему народу Трамп.
В ноябре в США пройдут выборы президента, сейчас в самом разгаре предвыборная гонка, поэтому Трамп, призывая сограждан к единству, сказал: «Мы должны отложить в сторону политические убеждения, отказаться от партийных пристрастий и сплотиться как единая нация и единая семья».
«Благослови вас Господь. Боже, благослови Америку. Спасибо», — закончил свое обращение американский лидер.
Напомним, позже появились подозрения, что Дональд Трамп мог подхватить коронавирус после официального визита в Бразилию: помощник бразильского президента Жаира Болсонару, присутствовавший на переговорах с американской делегацией, оказался носителем инфекции. Затем лечащий врач президента США
Италия
Очагом коронавируса в Европе стала Италия. Еще 9 марта в интервью газете «La Repubblica» итальянский премьер-министр Джузеппе Конте
В среду 11 марта в обращении к нации Конте, помимо прочего,
Россия
Россия сразу же после ухудшения ситуации с коронавирусом в Китае начала принимать меры против коронавируса, при этом власти не делали громких официальных обращений к гражданам по поводу ситуации.
На данный момент все ограничивается заявлениями рабочей группы и пресс-конференциями, где рассказывается о введении новых мер. При этом премьер-министр Владимир Мишустин 16 марта
Владимир Путин и Михаил Мишустин, посещая сегодня информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, в оптимистичных тонах
Литва
Вечером 12 марта премьер-министр нашей соседки Саулюс Сквернялис
«Настало время, когда мы обязаны предпринять необходимые меры. Мы не можем позволить себе халатность и безответственность. Мы должны объединиться и делать то, что необходимо», — сказал Сквернялис.
Он также постарался развеять опасения обеспокоенных введением ограничительных мер людей, заявив: «Запоздалая реакция в других странах показывает, что надо предпринимать меры как можно скорее».
Литовский премьер также не забыл поблагодарить тех, кто непосредственно участвует в борьбе с эпидемией: «Спасибо всем, кто помогает и участвует. Особое спасибо — врачам, полицейским, военным, волонтерам и другим, кто стоит на первой линии фронта борьбы с вирусом».
Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко уже несколько раз выступал с заявлениями по поводу распространения болезни в мире и в нашей стране. Некоторые его высказывания уже вызвали бурное обсуждение белорусов. Например, вчера президент
«Вызовов очень много. Вы видите: мир с ума сошел от коронавируса или, может быть, на основе этих всех рассуждений по коронавирусу. Но для нас не это главное и страшное. Мы эти вирусы переживали, переживем и этот. Были и посложнее вирусы: и свиной, и птичий, и атипичная пневмония», —
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«Мы на войне» и «либеральность - союзник короновируса» - что мировые лидеры говорят народу о пандемии
Из-за эпидемии коронавируса лидеры многих стран выступили с обращениями к согражданам. Некоторые из них не стали сухим изложением принимаемых мер, но были весьма...
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