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«Мы на войне» и «либеральность - союзник короновируса» - что мировые лидеры говорят народу о пандемии

17.03.2020 21:14 — Коронавирус | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пандемия коронавируса в самом разгаре. Лидеры стран, наиболее пострадавших от последствий эпидемии, а также главы государств-соседей Беларуси, реагируя на распространение болезни, активно выступают в СМИ и делают официальные обращения к нации. Кто-то пытается укрепить дух соотечественников, чьи-то заявления дают жителям только повод для опасений, а кто-то раздает советы.

Франция


Фото: Reuters

Вчера президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к нации в связи с ситуацией с распространением в стране коронавируса, также объявив о закрытии на 30 дней границ Евросоюза. Заявление изобиловало призывами к единству и оборотами, более характерными для военного времени. Макрон заявил: «Никогда еще Франция не предпринимала такие меры в мирное время. Но мы на войне, санитарной войне. Враг невидим. Но мы его победим». Также президент Франции упрекал некоторых граждан в несознательности: «Вы не только не бережете себя, вы не бережете ваших близких». «Если вы хотите нам помочь, вам нужно оставаться дома и ограничить контакты», — заявил Макрон.

Украина


Фото: Офис президента Украины

Накануне президент Украины Владимир Зеленский также обратился к согражданам. Он озвучил новые шаги по противодействию вирусу, которые вводятся в Украине. В целом меры схожи с уже введенными в других государствах, выделяется только запрет с 18 марта на внутренние передвижения по по всей стране поездами, самолетами и междугородними автобусами, а также закрытие метро.

Президент Зеленский похвалил 123-х соотечественников, которых вернули с границы Италии и Словении домой и которые, несмотря на отсутствие вируса в крови после проведения экспресс-тестов, добровольно согласились на двухнедельную самоизоляцию. «Это достойный пример гражданского сознания», — заявил президент.

Зеленский сделал особый акцент на работе Верховной Рады. Он подчеркнул, что в нынешних условиях парламент просто обязан работать в штатном режиме. «В такие времена все народные депутаты должны осознать ответственность. В такие времена вы блокируете не трибуну — вы блокируете жизни Украины», — эмоционально заявил украинский лидер.

В конце обращения президент Украины заявил: «Опыт Китая показывает, что непопулярные и жесткие решения преодолевают вирус и спасают жизни. Опыт других стран показывает, что мягкотелость и либеральность — это союзники коронавируса. Поэтому мы будем действовать жестко, безотлагательно, возможно — непопулярно, но ради одного — жизни и здоровья украинцев».

Великобритания


Фото: Reuters

Первая пресс-конференция премьера Великобритании Бориса Джонсона, посвященная коронавирусу, состоялась 12 марта и не внушила британцам оптимизма.

«Это самый тяжелый кризис в области здравоохранения для нашего поколения», — заявил премьер-министр. Он также подчеркнул, что в ближайшие месяцы вирус все больше будет распространяться в мире и в Великобритании.

«Многие семьи потеряют своих любимых, прежде чем эпидемия закончится», — добавил Джонсон.

Однако предлагаемые меры показались многим не соответствующими серьезности ситуации. Особенно критикуют предложенную Борисом Джонсоном добровольную самоизоляцию для тех, кому за 70. «Мы все взрослые люди», — заявил премьер.

США


Президент США Дональд Трамп. Фото: Flickr / The White House

Президент США Дональд Трамп в официальном обращении к нации 11 марта, где он отменил авиасообщение с Европой, хвалил меры, принятые его администрацией по недопущению распространения вируса. Он сравнивал ситуацию в США с ситуацией в Европе, критикуя Евросоюз в его борьбе с болезнью. «Евросоюз не смог принять такие же меры предосторожности и не ввел запрет на приезд людей из Китая и других очагов инфекции. В результате приезжие из Европы создали большое количество новых очагов на территории США», — сказал американский президент.

В целом Трамп был оптимистичен: «У этого вируса в борьбе с нами нет ни единого шанса».

Не обошлось заявление Трампа без панегириков. «Нет ни одной страны в мире, которая столь же подготовлена, сильна и вынослива, как Соединенные Штаты. У нас лучшая в мире экономика, самое передовое здравоохранение, самые талантливые врачи, ученые и исследователи», — пел дифирамбы родине и своему народу Трамп.

В ноябре в США пройдут выборы президента, сейчас в самом разгаре предвыборная гонка, поэтому Трамп, призывая сограждан к единству, сказал: «Мы должны отложить в сторону политические убеждения, отказаться от партийных пристрастий и сплотиться как единая нация и единая семья».

«Благослови вас Господь. Боже, благослови Америку. Спасибо», — закончил свое обращение американский лидер.

Напомним, позже появились подозрения, что Дональд Трамп мог подхватить коронавирус после официального визита в Бразилию: помощник бразильского президента Жаира Болсонару, присутствовавший на переговорах с американской делегацией, оказался носителем инфекции. Затем лечащий врач президента США опубликовал официальное заявление об отрицательном тесте Трампа на коронавирус.

Италия


Фото: Reuters

Очагом коронавируса в Европе стала Италия. Еще 9 марта в интервью газете «La Repubblica» итальянский премьер-министр Джузеппе Конте заявил: «В эти дни я думаю о старых выступлениях Черчилля — это наши темные времена, но мы их преодолеем». Именно так премьер Великобритании Уинстон Черчилль описал ситуацию, когда после поражения Франции в 1940 году его страна осталась один на один в войне с нацистской Германией.

В среду 11 марта в обращении к нации Конте, помимо прочего, заявил: «Управлять — значит иметь видение на 360 градусов. Этот вызов — теперь мы это уже знаем хорошо — связан со здоровьем граждан. Это вызов, который подвергает жесткому испытанию нашу систему здравоохранения. Но он связан также с поддержанием нашей экономики, нашей производственной сети, которая состоит из маленьких и средних предприятий. В решениях, которые я до сих пор принимал, я учитывал вместе со всеми министрами все интересы, все факторы. Я заключил сделку с совестью. На первом месте есть и будет всегда здоровье итальянцев».

Россия


Фото: пресс-служба президента России

Россия сразу же после ухудшения ситуации с коронавирусом в Китае начала принимать меры против коронавируса, при этом власти не делали громких официальных обращений к гражданам по поводу ситуации.

На данный момент все ограничивается заявлениями рабочей группы и пресс-конференциями, где рассказывается о введении новых мер. При этом премьер-министр Владимир Мишустин 16 марта посетовал на появление недостоверных данных: «Недостаток информации всегда порождает ненужное беспокойство и необоснованные страхи. Мы уже видим, что на этой почве начинают возникать самые невероятные слухи, не имеющие ничего общего с реальностью, а иногда идет вброс откровенных фейков». По его словам, у граждан, ищущих ответы на вопросы об эпидемии, должна быть возможность «буквально с одного клика в доступной и понятной форме получать эти ответы».

Владимир Путин и Михаил Мишустин, посещая сегодня информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, в оптимистичных тонах обрисовали положение в стране. «Сейчас люди закупают много продуктов. На самом деле, никаких проблем нет. У нас очень стабильная ситуация с поставками», — отметил Мишустин. «Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», — сказал в ответ Путин.

Литва


Фото: пресс-служба правительства Литвы

Вечером 12 марта премьер-министр нашей соседки Саулюс Сквернялис выступил с обращением к жителям страны. Он, как и многие его коллеги из других государств, призывал граждан к единству.

«Настало время, когда мы обязаны предпринять необходимые меры. Мы не можем позволить себе халатность и безответственность. Мы должны объединиться и делать то, что необходимо», — сказал Сквернялис.

Он также постарался развеять опасения обеспокоенных введением ограничительных мер людей, заявив: «Запоздалая реакция в других странах показывает, что надо предпринимать меры как можно скорее».

Литовский премьер также не забыл поблагодарить тех, кто непосредственно участвует в борьбе с эпидемией: «Спасибо всем, кто помогает и участвует. Особое спасибо — врачам, полицейским, военным, волонтерам и другим, кто стоит на первой линии фронта борьбы с вирусом».

Беларусь


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Президент Беларуси Александр Лукашенко уже несколько раз выступал с заявлениями по поводу распространения болезни в мире и в нашей стране. Некоторые его высказывания уже вызвали бурное обсуждение белорусов. Например, вчера президент дал несколько советов о том, как оставаться здоровым в условиях глобальной эпидемии, среди которых водка и сухая сауна. «Китайцы нам подсказали, что этот вирус при +60 не выдерживает» — сказал Лукашенко.

«Вызовов очень много. Вы видите: мир с ума сошел от коронавируса или, может быть, на основе этих всех рассуждений по коронавирусу. Но для нас не это главное и страшное. Мы эти вирусы переживали, переживем и этот. Были и посложнее вирусы: и свиной, и птичий, и атипичная пневмония», — отметил Лукашенко.

 
 
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Из-за эпидемии коронавируса лидеры многих стран выступили с обращениями к согражданам. Некоторые из них не стали сухим изложением принимаемых мер, но были весьма...
 
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