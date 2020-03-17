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ВОЗ рекомендует парацетамол при самолечении от коронавируса
17.03.2020 21:15 — Коронавирус | Партизан
Источник материала: Партизан
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса, а принимать парацетамол.
Как сообщает РИА Новости, об этом заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.
"Не было опубликовано новых свидетельств того, что ибупрофен повышает риск смертности (при COVID19 - ред). Недостаточно исследований, и эксперты пока изучают данные. Пока же мы рекомендуем предпочесть парацетамол и не использовать ибупрофен в качестве самолечения", - сказал он.
По его словам, если ибупрофен выписан врачом и необходим по медицинским показателям, то его можно принимать, пишет
ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса, а принимать...
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