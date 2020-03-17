ВОЗ рекомендует парацетамол при самолечении от коронавируса

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.





"Не было опубликовано новых свидетельств того, что ибупрофен повышает риск смертности (при COVID19 - ред). Недостаточно исследований, и эксперты пока изучают данные. Пока же мы рекомендуем предпочесть парацетамол и не использовать ибупрофен в качестве самолечения", - сказал он.





ru.oxu.az/ По его словам, если ибупрофен выписан врачом и необходим по медицинским показателям, то его можно принимать, пишет





ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.



