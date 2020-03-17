COVID-19: остановят ли призыв в армию?









Руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» направил соответствующее обращение главе администрации президента Игорю Сергеенко.





Правозащитник от имени призывников и их родителей выражает обеспокоенность распространением пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). Олег Волчек считает «целесообразным принять рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и временно приостановить прохождение призывниками медицинского освидетельствования на призывных участках».









По его мнению, приостановка призывной кампании «позволит обезопасить не только призывников, членов призывных комиссий, врачей, но и население страны в целом».





Правозащитник призывает развернуть более широкую информационную кампанию среди граждан.



