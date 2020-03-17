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Чемпион мира по футболу заразился коронавирусом
17.03.2020 21:36 — Коронавирус | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Итальянский «Ювентус» объявил, что Блез Матюиди стал вторым футболистом команды, который заразился коронавирусом.
В пресс-релизе сообщается, что Матюиди с 11 марта находится на карантине по собственному желанию. Заболевание проходит легко и бессимптомно.
Блез Матюиди также выступает за сборную Франции, в составе которой стал чемпионом мира в 2018 году.
Напомним, что ранее коронавирусом заразился еще один футболист клуба Даниэле Ругани.
Из-за распространения вируса чемпионат Италии сейчас приостановлен.
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Итальянский «Ювентус» объявил, что Блез Матюиди стал вторым футболистом команды, который заразился коронавирусом.
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