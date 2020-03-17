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КХЛ остановила розыгрыш Кубка Гагарина из-за коронавируса

17.03.2020 22:40 — Коронавирус | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. 16 марта Министерство спорта России приняло решение отменить на территории страны проведение всех международных спортивных мероприятий, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Такая мера была принята в связи с пандемией коронавируса. Соревнования отменяются до особого распоряжения.

КХЛ остановила розыгрыш Кубка Гагарина из-за коронавируса

Стало известно, что Континентальная хоккейная лига остановила розыгрыш Кубка Гагарина (правда, только на неделю). Об этом сообщает официальный сайт Лиги. С 17 марта должен был стартовать второй раунд турнира. Ранее из-за распространения коронавируса отказались от борьбы в плей-офф Кубка Гагарина «Барыс» и «Йокерит».

«Барыс» отказался от выступления в плей-офф Кубка Гагарина из-за запрета на спортивные мероприятия в Казахстане

КХЛ остановила розыгрыш Кубка Гагарина из-за коронавируса

Берет перерыв и плей-офф Кубка Харламова в Молодежной хоккейной лиге. Как минимум до 10 апреля на паузе будет находиться и футбольный чемпионат России. Отложила розыгрыши суперлиги и женского Кубка страны российская федерация гандбола.

Чемпионат Европы по футболу перенесли на лето 2021 года

КХЛ остановила розыгрыш Кубка Гагарина из-за коронавируса

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Новости России. 16 марта Министерство спорта России приняло решение отменить на территории страны проведение всех международных спортивных мероприятий, сообщили...
 
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