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КХЛ остановила розыгрыш Кубка Гагарина из-за коронавируса
17.03.2020 22:40 — Коронавирус | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости России. 16 марта Министерство спорта России приняло решение отменить на территории страны проведение всех международных спортивных мероприятий, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Такая мера была принята в связи с пандемией коронавируса. Соревнования отменяются до особого распоряжения.
Стало известно, что Континентальная хоккейная лига остановила розыгрыш Кубка Гагарина (правда, только на неделю). Об этом сообщает официальный сайт Лиги. С 17 марта должен был стартовать второй раунд турнира. Ранее из-за распространения коронавируса отказались от борьбы в плей-офф Кубка Гагарина «Барыс» и «Йокерит».
Берет перерыв и плей-офф Кубка Харламова в Молодежной хоккейной лиге. Как минимум до 10 апреля на паузе будет находиться и футбольный чемпионат России. Отложила розыгрыши суперлиги и женского Кубка страны российская федерация гандбола.
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Новости России. 16 марта Министерство спорта России приняло решение отменить на территории страны проведение всех международных спортивных мероприятий, сообщили...
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