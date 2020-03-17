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Игроки НХЛ хотят закончить регулярку в конце июля, начать плей-офф – в августе, новый сезон – в ноябре

17.03.2020 22:42 — Коронавирус | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стал известен план хоккеистов НХЛ относительно продолжения текущего сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

Перед возобновлением сезона игроки хотят провести тренировочный лагерь в начале июля, а в конце месяца продолжить регулярный чемпионат.

Розыгрыш Кубка Стэнли, таким образом, начнется в августе, а закончится в сентябре.

Период межсезонья, включающий в себя драфт и рынок свободных агентов – в октябре, старт нового сезона – в ноябре.

 
 
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Стал известен план хоккеистов НХЛ относительно продолжения текущего сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса.
 
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