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Игроки НХЛ хотят закончить регулярку в конце июля, начать плей-офф – в августе, новый сезон – в ноябре
17.03.2020 22:42 — Коронавирус | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стал известен план хоккеистов НХЛ относительно продолжения текущего сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса.
Перед возобновлением сезона игроки хотят провести тренировочный лагерь в начале июля, а в конце месяца продолжить регулярный чемпионат.
Розыгрыш Кубка Стэнли, таким образом, начнется в августе, а закончится в сентябре.
Период межсезонья, включающий в себя драфт и рынок свободных агентов – в октябре, старт нового сезона – в ноябре.
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Игроки НХЛ хотят закончить регулярку в конце июля, начать плей-офф – в августе, новый сезон – в ноябре
Стал известен план хоккеистов НХЛ относительно продолжения текущего сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса.
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