Игроки НХЛ хотят закончить регулярку в конце июля, начать плей-офф – в августе, новый сезон – в ноябре

Источник материала: Tribuna.com

Стал известен план хоккеистов НХЛ относительно продолжения текущего сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

Перед возобновлением сезона игроки хотят провести тренировочный лагерь в начале июля, а в конце месяца продолжить регулярный чемпионат.

Розыгрыш Кубка Стэнли, таким образом, начнется в августе, а закончится в сентябре.

Период межсезонья, включающий в себя драфт и рынок свободных агентов – в октябре, старт нового сезона – в ноябре.