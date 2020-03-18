|
На какие мероприятия вы точно не сможете попасть в марте и апреле? Список отмен и переносов
18.03.2020 07:30 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Организаторы массовых мероприятий
Концерты
Кино
Фестивали
Спектакли
Лекции
Как анонсируют организаторы мероприятий, билеты всех перенесенных событий будут действительны. Если мероприятие отменили, вы вправе вернуть себе полную стоимость билета. Если же ивент не отменен, но вы сами решили сдать билет, в таком случае вам вернут не полную стоимость квитка, а «не менее 75% стоимости». Регулируется этот вопрос ст. 217 Кодекса Республики Беларусь «О культуре» от 20.07.2016 г. № 413-З. Важно знать, что вернуть билет можно не менее чем за один календарный день до проведения концерта. Полную стоимость получится вернуть только в том случае, если будет выполнен один из следующих пунктов: 1) мероприятие отменит или перенесет на другую дату сам организатор; 2) изменится состав выступающих; 3) изменится время или место проведения культурно-зрелищного мероприятия.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организаторы массовых мероприятий прислушались к совету Минздрава и начали отменять или переносить весенние ивенты, так что, похоже, коронавирус угрожает...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)