На какие мероприятия вы точно не сможете попасть в марте и апреле? Список отмен и переносов

Источник материала: Tut.by

Организаторы массовых мероприятий прислушались к совету Минздрава и начали отменять или переносить весенние ивенты, так что, похоже, коронавирус угрожает обернуться коллапсом в индустрии развлечений. AFISHA.TUT.BY собрала в одном месте мероприятия из разных сфер, которых мы с вами лишились в марте и апреле из-за пандемии Covid-19. На большинство из них можно будет попасть, но немного позже, главное — не болейте. Список будет дополняться и обновляться.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Сергей Тарасов, TUT.BY

Концерты



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Кино

Фестивали



Фото: trofei.by

Minsk Craft Beer Fest — Ok16 — 18 апреля (перенос на 18 июля)

— Ok16 — 18 апреля (перенос на 18 июля) «М.@rt.контакт» — Могилев — с 22 по 27 марта (отмена)

— Могилев — с 22 по 27 марта (отмена) «Паўночнае ззянне» (перенос на осень)

Международная программа «Пластформы» — ТЮЗ и Ok16 — с 19 по 21 марта

Спектакли

Кот Шредингера — КЗ Минск — 17 марта (отмена)

Абсолютное счастье — Театр белорусской армии — 19 марта (отмена)

Не праклінай, што я люблю — Театр «Зніч» — 19 марта (отмена)

Казачная торба — Театр «Зніч» — 19 марта (отмена)

Выгнанне ў рай — Театр «Зніч» — 23 марта (отмена)

Дети военного Мурмана — ТЮЗ — 26 марта (отмена)

Лекции

«Будущее кино: с чего начинаются 2020-е» от Никиты Лаврецкого — Ok16 — каждый четверг (перенос на неопределенный срок)

Как анонсируют организаторы мероприятий, билеты всех перенесенных событий будут действительны. Если мероприятие отменили, вы вправе вернуть себе полную стоимость билета. Если же ивент не отменен, но вы сами решили сдать билет, в таком случае вам вернут не полную стоимость квитка, а «не менее 75% стоимости». Регулируется этот вопрос ст. 217 Кодекса Республики Беларусь «О культуре» от 20.07.2016 г. № 413-З. Важно знать, что вернуть билет можно не менее чем за один календарный день до проведения концерта. Полную стоимость получится вернуть только в том случае, если будет выполнен один из следующих пунктов: 1) мероприятие отменит или перенесет на другую дату сам организатор; 2) изменится состав выступающих; 3) изменится время или место проведения культурно-зрелищного мероприятия.

Если ваше мероприятие отменилось или перенеслось, но вы не нашли его в этом списке, напишите об этом на ulyana. budik@tutby.com, и мы его добавим.

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