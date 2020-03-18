ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На какие мероприятия вы точно не сможете попасть в марте и апреле? Список отмен и переносов

18.03.2020 07:30 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Организаторы массовых мероприятий прислушались к совету Минздрава и начали отменять или переносить весенние ивенты, так что, похоже, коронавирус угрожает обернуться коллапсом в индустрии развлечений. AFISHA.TUT.BY собрала в одном месте мероприятия из разных сфер, которых мы с вами лишились в марте и апреле из-за пандемии Covid-19. На большинство из них можно будет попасть, но немного позже, главное — не болейте. Список будет дополняться и обновляться.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Сергей Тарасов, TUT.BY

Концерты


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Кино

Фестивали


Фото: trofei.by

Спектакли

 — КЗ Минск — 17 марта (отмена)

 — Театр белорусской армии — 19 марта (отмена)

 — Театр «Зніч» — 19 марта (отмена)

Казачная торба — Театр «Зніч» — 19 марта (отмена)

 — Театр «Зніч» — 23 марта (отмена)

 — ТЮЗ — 26 марта (отмена)

Лекции

«Будущее кино: с чего начинаются 2020-е» от Никиты Лаврецкого — Ok16 — каждый четверг (перенос на неопределенный срок)

Как анонсируют организаторы мероприятий, билеты всех перенесенных событий будут действительны. Если мероприятие отменили, вы вправе вернуть себе полную стоимость билета. Если же ивент не отменен, но вы сами решили сдать билет, в таком случае вам вернут не полную стоимость квитка, а «не менее 75% стоимости». Регулируется этот вопрос ст. 217 Кодекса Республики Беларусь «О культуре» от 20.07.2016 г. № 413-З. Важно знать, что вернуть билет можно не менее чем за один календарный день до проведения концерта. Полную стоимость получится вернуть только в том случае, если будет выполнен один из следующих пунктов: 1) мероприятие отменит или перенесет на другую дату сам организатор; 2) изменится состав выступающих; 3) изменится время или место проведения культурно-зрелищного мероприятия.

Если ваше мероприятие отменилось или перенеслось, но вы не нашли его в этом списке, напишите об этом на ulyana. budik@tutby.com, и мы его добавим.

Читайте также
«Кате Пушкаревой» уже 40 лет. Готовы в честь этого пройти тест по сериалу «Не родись красивой»?
Вот как в столице прошел первый сольник Мэвла — белорусского музыканта, одобренного БРСМ

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие

App Store Google Play

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организаторы массовых мероприятий прислушались к совету Минздрава и начали отменять или переносить весенние ивенты, так что, похоже, коронавирус угрожает...
 
Новости дня
Новости
 
«Не забирайте из машин антисептики». Как службы каршеринга проводят санобработку авто
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика