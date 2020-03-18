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Пресс-секретарь АБФФ: «В Беларуси 36 подтвержденных случаев коронавируса. Нашим руководством было принято решение начать чемпионат»
18.03.2020 13:52 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Пресс-секретарь АБФФ
«Во вторник прошла большая конференция УЕФА со всеми ассоциациями. С учетом полученной информации, нашим руководством было принято решение начать чемпионат Беларуси. На данный момент у нас в стране 36 подтвержденных случаев коронавируса. Мы следим за развитием ситуации, получаем информацию от соответствующих инстанций. Однако пока матчи решено проводить со зрителями. Многие чемпионаты приостановлены, но наш сезон только начинается, мы ведь играем по системе «весна-осень». Первый тур пройдет на этой неделе. Недавно также сыграли матчи 1/4 финала Кубка.
По дальнейшему календарю внутренних турниров руководство АБФФ будет совещаться с футбольными клубами. В соответствии с решением
Отметим, что в Беларуси зафиксирован уже 51 случай коронавируса.
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Пресс-секретарь АБФФ: «В Беларуси 36 подтвержденных случаев коронавируса. Нашим руководством было принято решение начать чемпионат»
Пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник прокомментировал решение федерации начать чемпионат Беларуси по расписанию.
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