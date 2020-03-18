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Пресс-секретарь АБФФ: «В Беларуси 36 подтвержденных случаев коронавируса. Нашим руководством было принято решение начать чемпионат»

18.03.2020 13:52 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник прокомментировал решение федерации начать чемпионат Беларуси по расписанию.

«Во вторник прошла большая конференция УЕФА со всеми ассоциациями. С учетом полученной информации, нашим руководством было принято решение начать чемпионат Беларуси. На данный момент у нас в стране 36 подтвержденных случаев коронавируса. Мы следим за развитием ситуации, получаем информацию от соответствующих инстанций. Однако пока матчи решено проводить со зрителями. Многие чемпионаты приостановлены, но наш сезон только начинается, мы ведь играем по системе «весна-осень». Первый тур пройдет на этой неделе. Недавно также сыграли матчи 1/4 финала Кубка.

По дальнейшему календарю внутренних турниров руководство АБФФ будет совещаться с футбольными клубами. В соответствии с решением УЕФА, национальная и молодежная сборные не будут проводить сборы в ближайшую международную паузу. Как вы знаете, 26 марта Беларусь должна была сыграть с Грузией в матче плей-офф квалификации чемпионата Европы УЕФА, однако игра была перенесена», — цитирует Алейника «СЭ».

Отметим, что в Беларуси зафиксирован уже 51 случай коронавируса.

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Теги: Брест
 
 
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Пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник прокомментировал решение федерации начать чемпионат Беларуси по расписанию.
 
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