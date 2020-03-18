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Решений о пограничном контроле на белорусско-российской границе не принималось — Госпогранкомитет

18.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Решений о пограничном контроле на белорусско-российской границе не принималось — Госпогранкомитет

Никаких решений о введении пограничного контроля на белорусско-российской границе на данный момент не принималось, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

«На текущий момент никаких решений об установлении пограничного контроля на белорусско-российской границе со стороны органов пограничной службы Республики Беларусь не принималось», — проинформировал Антон Бычковский.

Как сообщалось, Россия приняла решение о закрытии границы с Беларусью для перемещения людей. С 0.00 18 марта Российская Федерация запретила въезд в страну для иностранцев, в том числе для граждан Беларуси.

РОССИЯ ЗАКРЫВАЕТ ГРАНИЦУ С БЕЛАРУСЬЮ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ЛЮДЕЙРешений о пограничном контроле на белорусско-российской границе не принималось — Госпогранкомитет

«Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить в первую очередь массового распространения коронавируса», — сказал премьер-министр России Михаил Мишустин.
 
 

 
 
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Никаких решений о введении пограничного контроля на белорусско-российской границе на данный момент не принималось, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный...
 
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