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Как сохранять спокойствие, если везде говорят про коронавирус? Пять советов

18.03.2020 12:49 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Достоверная информация и слухи о коронавирусе звучат повсюду. Чтобы помочь всем справиться с этой непростой ситуацией, сотрудники ВОЗ опубликовали несколько советов о том, как меньше беспокоиться и чувствовать себя увереннее. 

1. Знайте правила безопасности 

Для начала нужно выяснить, каким образом распространяется болезнь и какие у неё симптомы. Затем следует узнать о мерах профилактики. Лучше всего мысленно или на бумаге создать список правил, выполнение которых обеспечит наилучшие шансы на то, чтобы не заразиться. В противном случае человек может почувствовать беспомощность, а это плохо сказывается не только на психологическом, но и на физическом здоровье. 

Какие симптомы? Сотрудники ВОЗ ответили на вопросы о коронавирусе 

Как сохранять спокойствие, если везде говорят про коронавирус? Пять советов
Фото: pixabay.com 

2. Поддерживайте социальные контакты 

Хотя сейчас люди могут быть на карантине и круглосуточно находиться дома, это не повод забывать про повседневные заботы. Кроме того, поскольку изоляция может вызвать чувство одиночества, не стоит прекращать разговоры с друзьями и близкими. Для общения можно использовать телефоны и соцсети. 

Как сохранять спокойствие, если везде говорят про коронавирус? Пять советов
Фото: pixabay.com 

3. Следите за своим здоровьем 

И за физическим, и за психологическим. Занимайтесь приятными делами: слушайте музыку, смотрите сериалы, расслабляйтесь в горячей ванне, высыпайтесь, ешьте вкусную еду, но не переедайте. Хорошей идеей будет делать зарядку, чтобы размять мышцы. 

4. Отдыхайте от новостей 

Если постоянно думать о плохом, то это приведёт к стрессу. В желании знать последние новости о коронавирусе нет ничего странного, однако непрекращающееся чтение новостей может вызвать негативный эффект. Гораздо лучше выбрать для себя 2-3 достойных вашего доверия источника информации и просматривать там обновления 2-3 раза в сутки. А если получится, то лучше вообще один раз в день. 

«Чувство страха усиливает невежество». Победившая коронавирус женщина о своём выздоровлении 

Как сохранять спокойствие, если везде говорят про коронавирус? Пять советов
Фото: pixabay.com 

5. Верьте в науку 

Страны закрывают границы, а люди опустошают полки магазинов. Это может пугать, но следует помнить, что сейчас уровень развития медицины намного выше, чем в любое другое время в истории человечества. Благодаря современным знаниям уровень летальности от коронавируса сведён к минимуму, а 80% людей выздоравливают даже без особого лечения.   

Ранее мы рассказывали, что в Гонконге вылечилось более половины пациентов.  

Какие последствия проявились у выздоровевших людей – читайте здесь.   

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Теги: Новости
 
 
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Достоверная информация и слухи о коронавирусе звучат повсюду. Чтобы помочь всем справиться с этой непростой ситуацией, сотрудники ВОЗ опубликовали несколько...
 
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