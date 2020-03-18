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Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Брестской области на 17 марта
18.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Санитарно-карантинный контроль:
За последние сутки прошло санитарно-карантинный контроль 1574 человека, из них:
Всего с 28 января по 12.00 часов 17 марта санитарно-карантинный контроль прошло 393 140 человек, из них:
Всего по состоянию на 10.00 17 марта, в Брестскую область прибыло из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, в том числе через пункты пропуска разных областей, а также были переданы контакты по подтвержденным случаям коронавирусной инфекции, в количестве 382 человек, все обследованы лабораторно, результаты по 289-м — отрицательные, по 93-м — в работе.
Всего по 127 прибывшим закончено медицинское наблюдение, все здоровы.
Под медицинским наблюдением остаются 255 пациентов (из них 178 — прибывшие из неблагополучных стран, 37 — студенты белорусских ВУЗов, 31 — студенты из Польши, 4 — семейные контакты, 1 — работающий в Польше, 4 — прибывшие из Египта).
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> По информации официального сайта Брестского облисполкома, на территории области продолжена работа по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах...
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