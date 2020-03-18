Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Брестской области на 17 марта

Источник материала: Полесская правда



По информации официального сайта Брестского облисполкома, на территории области продолжена работа по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу. На СКП организован забор биологического материала на коронавирусную инфекцию у лиц, прибывающих на территорию Республики Беларусь, которые в течение 14 дней до прибытия находились в КНР, Италии, Иране, Южной Корее.

Санитарно-карантинный контроль:

За последние сутки прошло санитарно-карантинный контроль 1574 человека, из них:

в Италии находились 39 человек (34 дальнобойщика и 5 туристов), всем проведены лабораторные исследования на коронавирус, из них: 13 человек проследовали транзитом в Российскую Федерацию, в другие области республики – 18 человек. на территорию Брестской области прибыло 8 человек.



Всего с 28 января по 12.00 часов 17 марта санитарно-карантинный контроль прошло 393 140 человек, из них:

в КНР находились 14 человек (у всех проведены лабораторные исследования на коронавирус, результат отрицательный);

в Италии находились 1109 человек (269 туристов и 840 дальнобойщиков), проведены лабораторные исследования на коронавирус: 514 человек проследовали транзитом в Российскую Федерацию, в другие области республики – 412 человек, на территорию Брестской области прибыло 183 человека.



Всего по состоянию на 10.00 17 марта, в Брестскую область прибыло из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, в том числе через пункты пропуска разных областей, а также были переданы контакты по подтвержденным случаям коронавирусной инфекции, в количестве 382 человек, все обследованы лабораторно, результаты по 289-м — отрицательные, по 93-м — в работе.

Всего по 127 прибывшим закончено медицинское наблюдение, все здоровы.

Под медицинским наблюдением остаются 255 пациентов (из них 178 — прибывшие из неблагополучных стран, 37 — студенты белорусских ВУЗов, 31 — студенты из Польши, 4 — семейные контакты, 1 — работающий в Польше, 4 — прибывшие из Египта).