«Евровидение-2020» в Роттердаме отменяется

Источник материала: Аргументы и факты

Международный музыкальный песенный конкурс «Евровидение-2020», который в мае должен был состояться в Роттерадаме (Нидерланды), отменяется.

Как сообщается в официальном комментарии Европейского вещательного союза, за последние несколько недель было изучено много альтернативных вариантов, чтобы позволить песенному конкурсу «Евровидение» идти вперед. Однако неопределенность, вызванная распространением COVID-19 по всей Европе, а также ограничения, введенные правительствами стран участвующих в конкурсе вещательных компаний и властями Нидерландов, привели к следующему: Европейский вещательный союз принял трудное решение не проводить в нынешнем году конкурс, как планировалось. Здоровье артистов, персонала, болельщиков и посетителей, а также ситуация в Европе и мире, - является основой этого решения.

Исполнительный директор Европейского вещательного союза Ола САНД отметил:

- Мы гордимся «Евровидением», которое на протяжении 64 лет объединяет людей по всей Европе. И мы глубоко разочарованы этой ситуацией. Европейский вещательный союз продолжит переговоры с городом Роттердамом о возможности провести конкурс песни здесь же в 2021 году.

Мы все очень сожалеем, что такая ситуация произошла, но обещаем: конкурс песни «Евровидение» вернется сильнее, чем когда-либо.