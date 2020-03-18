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COVID-19. Заведующий кафедрой БГМУ ответил на четыре важных вопроса о коронавирусе
18.03.2020 19:46 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Что означает объявленная пандемия коронавируса, когда будет пройден пик его активности и достаточно ли мер принимается в мире для исправления ситуации? Эти и другие вопросы, связанные с COVID-19, мы задали гостю студии Новости «24 часа».
18 марта это доктор медицинских наук, заведующий кафедрой эпидемиологии Белорусского государственного медицинского университета Григорий Чистенко. Григорий Николаевич – автор сотен научных работ и учебных публикаций, именно под его руководством выполняются научные исследования, посвященные эпидемиологии и профилактике наиболее актуальных для нашей страны инфекционных болезней.
Что такое коронавирус на самом деле
Сергей Прохоров, СТВ:
Григорий Чистенко, заведующий кафедрой эпидемиологии Белорусского государственного медицинского университета:
Но если во все предыдущие времена коронавирусы, которые вызывали заболевания у людей, потом с трудом распространялись среди людей (это характерно для возбудителей зоонозной природы), то
Поэтому проблема появилась, и пока в этой проблеме – может быть, несколько забегая вперед – мы находимся на начальном этапе познания.
Закрывать границы – это неконструктивный подход. Отгородиться невозможно
Сергей Прохоров:
Григорий Чистенко:
Дело в том, что для микробов не существует границ (микробов в широком смысле этого слова) – ни административных, ни государственных. Если в какой-то стране возникает инфекционное заболевание, то это уже представляет угрозу для других стран.
Поэтому закрывать границы – это неконструктивный подход. Отгородиться невозможно.
Как работает принцип санитарной охраны территории
Принцип санитарной охраны территории состоит в том, что в стране должна быть сформирована система, позволяющая как можно раньше выявлять занесенные инфекционные заболевания и проводить адекватные профилактические и противоэпидемические мероприятия.
В нашей стране такая система сложилась за десятки лет. И система эпидемиологического надзора, и система профилактики инфекционных болезней, и система санитарной охраны территории.
Закрыли метро. Ну а что дальше?
Сергей Прохоров:
Григорий Чистенко:
Сергей Прохоров:
Григорий Чистенко:
Поэтому определенное значение такие мероприятия могут иметь, но только при очень сознательном отношении граждан.
Коронавирусной инфекцией – это тоже одна из особенностей нынешнего коронавируса – болеют в основном взрослые и пожилые
Сергей Прохоров:
Григорий Чистенко:
Сергей Прохоров:
Григорий Чистенко:
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Новости Беларуси. Что означает объявленная пандемия коронавируса, когда будет пройден пик его активности и достаточно ли мер принимается в мире для исправления...
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