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Как пройти карантин с пользой

18.03.2020 19:55 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российское бизнес-издательство «Альпина» открыло бесплатный доступ к подборке из 70 книг различной тематики для всех желающих.

Как пройти карантин с пользой
Доступ ко всем книгам подборки открыт до апреля, нужно только скачать и установить мобильное приложение и использовать промокод. «Мы хотим поддержать вас в это непростое время и знаем, что с хорошей книгой время пролетит незаметно», — написала в блоге компании главный редактор издательства Ирина Захарова.

На подобные меры пошли многие обладатели цифрового контента и поставщики онлайн-услуг — от Tesla до Венской оперы. Office Life уже писал о некоторых сервисах, ставших бесплатными на время карантина в мире.

Мы также дополнили прежний список новыми ресурсами, ставшими бесплатными в знак поддержки людей, находящихся в изоляции из-за угрозы коронавируса.


Образовательные платформы:

Coursera — в свободном доступе до 31 июля более 4000 курсов и специализаций для онлайн-обучения студентов партнерских вузов. Зарегистрировавшись сейчас, студенты имеют возможность продлить бесплатный доступ до конца сентября. Большинство курсов — на английском языке;

Khan Academy — бесплатная образовательная платформа для школьников: множество курсов по математике, физике, химии, истории, финансам, экономике, биологии, искусствам, компьютерным наукам. Доступны различные форматы обучения: тесты, викторины, видеоуроки, упражнения на закрепление материала;

edX — бесплатные онлайн-курсы Гарварда, Стэнфорда, MIT и других известных учебных заведений на английском языке;


Arzamas — российский образовательный сервис открыл доступ ко всем курсам, подкастам и другим материалам платформы по промокоду КАРАНТИН, который действует до 15 апреля;

Prometheus — украинская образовательная платформа открыла более 100 бесплатных онлайн-курсов для дистанционного обучения во время карантина. Для школьников и студентов открыты курсы по английскому языку, медиаграмотности, финансовому менеджменту, истории, экономике, а также дисциплины IT-направления.

Развлекательные платформы:


Premier — российский онлайн-кинотеатр открыл для свободного просмотра контент собственного производства: фильмы и сериалы, созданные холдингом «Газпром-медиа», а также реалити-шоу, документальные и художественные фильмы, некоторые онлайн-трансляции телеканалов «НТВ» и «Матч! Страна». Нужны актуальная версия приложения и промокод;

Okko — российский онлайн-кинотеатр открыл доступ к 25 тыс. единиц контента через Telegram-чат-бот Okkobro, который выдает промокод на пакет подписок «Оптимум».
 
 
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Российское бизнес-издательство «Альпина» открыло бесплатный доступ к подборке из 70 книг различной тематики для всех желающих.
 
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