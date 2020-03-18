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Владимир Базанов о переносе Лиги наций: нам перенесли на июнь, пока без даты

18.03.2020 21:08 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чемпионат Европы перенесен, матчи плей-офф Лиги наций тоже, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

17 марта УЕФА объявило о том, что континентальное первенство, которое должно было состоятся этим летом, пройдет в 2021 году.

Чемпионат Европы по футболу перенесли на лето 2021 года

Лигу наций сдвинули меньше. Планируется, что с командой Грузии мы встретимся летом.

Владимир Базанов о переносе Лиги наций: нам перенесли на июнь, пока без даты

Вот так прокомментировали итоги мировой видеоконференции в Белорусской федерации футбола.

Базанов о решении провести ЧБ по футболу: «У нас обстановка эпидемиологическая нормальная»

Точные сроки матчей плей-офф Лиги наций пока не определены. В УЕФА будут следить за развитием ситуации с коронавирусом. Пока предполагается возобновить турнир летом 2020 года.

Владимир Базанов о переносе Лиги наций: нам перенесли на июнь, пока без даты

Владимир Базанов, председатель АБФФ:
Жалко, конечно. Потому что вроде уже морально и игроки, и все мы были готовы к тому, что мы играем 26 марта. Перенос – он не лучшее, может, для нас, но как есть, так есть. Нам перенесли на июнь, пока без даты. Если будет нормальная ситуация, то нам даты объявят. А может быть, и на более поздний срок.

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Новости Беларуси. Чемпионат Европы перенесен, матчи плей-офф Лиги наций тоже, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 17 марта УЕФА объявило о том, что континентальное...
 
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