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Владимир Базанов о переносе Лиги наций: нам перенесли на июнь, пока без даты
18.03.2020 21:08 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чемпионат Европы перенесен, матчи плей-офф Лиги наций тоже, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
17 марта УЕФА объявило о том, что континентальное первенство, которое должно было состоятся этим летом, пройдет в 2021 году.
Лигу наций сдвинули меньше. Планируется, что с командой Грузии мы встретимся летом.
Вот так прокомментировали итоги мировой видеоконференции в Белорусской федерации футбола.
Точные сроки матчей плей-офф Лиги наций пока не определены. В УЕФА будут следить за развитием ситуации с коронавирусом. Пока предполагается возобновить турнир летом 2020 года.
Владимир Базанов, председатель АБФФ:
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Новости Беларуси. Чемпионат Европы перенесен, матчи плей-офф Лиги наций тоже, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 17 марта УЕФА объявило о том, что континентальное...
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