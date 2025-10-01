19-й сезон Brands Fashion Show прошел в Falcon Club

Источник материала: ProBusiness

Грандиозность и масштаб Brands Fashion Show всегда поражает! В четверг, 25 сентября, проект вернулся на родную Falcon Club Arena с таким количеством света, звука, экранов и спецэффектов, что огромному залу оставалось только замереть в ожидании праздника моды и красоты. Как это было - рассказываем в нашем материале.

Brands Fashion Show - это не просто модные показы ведущих белорусских дизайнеров и брендов, но и интересные интеграции в шоу компаний из разных сфер. И все это в едином концепте на одном дыхании.





Музыкальный дуэт Police in Paris сопровождал весь модный проект. Ребята буквально раскачали зал, зарядив публику драйвом и создав атмосферу непрерывного “движа”. Но обо всём по порядку.

Мероприятие было продумано до мелочей. Уже на входе в Falcon Club гостей встречали яркие фотозоны партнеров и лучшие светские фотографы. Организаторам очень важно, чтобы каждый гость получил стильное фото с мероприятия. Ожидание шоу за чашкой ароматного кофе, сваренного профессиональным бариста на кофемашинах премиум класса DeLonghi в этот холодный осенний день было максимально приятным.





Демо-зона с флагманскими продуктами Huawei стала настоящим центром притяжения. На шоу были представлены смартфоны Huawei Pure 80 и умные часы Huawei Watch GT6. Гости с неподдельным интересом тестировали гаджеты, восхищались интерфейсом часов и особенно оценили zoom новой камеры смартфонов, ведь камера HUAWEI Pura 80 Ultra (Ультра) занимает первое место в престижном рейтинге DxOMark как лучшая мобильная камера в мире. Элегантный дизайн смартфона с глянцевым покрытием вдохновлен традиционной китайской керамикой. Два телеобъектива с большим сенсором помогут сделать естественные портреты с точной цветопередачей. Зум до 100x без потери качества сделает съёмку ночных пейзажей увлекательной. Экраны смартфонов серии Huawei Pura 80 надежно защищены стеклом повышенной прочности Kunlun Glass второго поколения. Смартфоны представлены в 3-х версиях: Ultra, Pro и базовой.





Не только модели ходили по подиуму, но и красивые гости. Об этом позаботился МТБанк. А это все благодаря фотозоне партнера в виде настоящего подуима, по которому мог пройти каждый гость.

МТБанк, его премиальный сервис Prime и международная платежная система Mastercard выступили золотыми партнерами Brands Fashion Show. Мероприятие стало площадкой для значительного расширения экосистемы премиального обслуживания в сфере fashion. Как отметил начальник управления Премиального обслуживания Prime/Prime line МТБанка Анатолий Пилишвили, развитие партнерской сети с ведущими игроками индустрии моды является важным направлением для сервиса. На сегодняшний день в нее уже входят такие известные белорусские бренды и ритейлеры, как LSD clothing и Mashkova.





В рамках Brands Fashion Show было объявлено о масштабном пополнении списка партнеров. Специальное предложение для клиентов будет действовать по 31 декабря 2025 года. Владельцы карт Prime и Prime line Mastercard от МТБанка могут воспользоваться скидкой 10% в магазинах и у дизайнеров, чьи коллекции определяют современную белорусскую моду:

· Alena Goretskay

· Papilio

· Historia

· Max Mironov

· Pavlovskaya studio

· Uno Mas Uno

· Ezhevika

· Azet

· Krasa

· Moshe

· Limi

Это сотрудничество делает премиальное банковское обслуживание еще более привлекательным среди клиентов, для которых стиль и следование модным трендам является безусловной ценностью.





Всего на Brands Fashion Show мы увидели 11 ярких показов. Открыла шоу дизайнер Валентина Горбань со своей национальной коллекцией. Модельер является победителем Всероссийского конкурса “МОСТ” 2025, а ранее уже успела завоевать Гран-при конкурса “Мельница моды”. Современное прочтение костюмов на белорусский лад под трек Dj “Касiў Ясь канюшiну” задало определённое настроение и тон.





Показ одного из самых именитых брендов страны Alena Goretskaya четко определил, в каких трендах будет осень 2026. Необычные украшения добавили шарма и заворожили публику.

На Brands Fashion Show всегда проходили показы дизайнеров из Европы, из стран СНГ. И вчера не обошлось без гостей - бренд из Италии FEMMES FATALES показал нежную и невероятно женственную коллекцию вечерних нарядов.





Наше шоу славится своим дружелюбием и всегда готово поддерживать коллег, тем самым формируя настоящее доброжелательное коммьюнити. Гостевой показ участника конкурса “Мельница моды” Татьяны Ковалевой - это очередной показатель того, как проекты могут дружить и взаимодействовать. Дизайнер представила необычные наряды в коллекции под названием “Черная вода”.





Отдельного внимания заслуживает партнерская интеграция hoster.by В этом сезоне к проекту присоеднился провайдер IT-инфраструктуры, эксперт по кибербезопасности и крупнейший регистратор доменов в Беларуси. В ходе подготовки шоу мы убедились, что от запуска облачного сервера до создания сложнейшей IT-инфраструктуры и ее сопровождения всего 2 клика. IT-решения и модное шоу? На Brands Fashion Show Мода возможно все. На подиум опустились облака и пошел настоящий снег – буквально облачная интеграция и макксимально нежный и красивый номер, который открыл следующий показ. Пальто “Элема” (кстати, именно услугами hoster.by пользуется компания) как отдельный участник шоу и показ ГУМа как открытие сезона. Идеальный пример самой неожиданной интеграции и подтверждение того, что Brands Fashion Show может создавать самые неожиданные комбинации.





О показе ГУМа. Того самого, что находится на проспекте Независимости в центре города. По отзывам гостей - это был один из самых интересных показов вечера. В стилизации Алеси Адамович, образы смотрелись максимально ярко и необычно.





Гости увидели два показа, представленных Неделей Моды Сибирь. Дизайнеры из Нефтеюганска и Тюмени показали образы, пропитанные национальным колоритом тех мест, откуда они прибыли. Отметили для себя необычный крой и смешение фактур. Вот так ярко можно встречать сибирские морозы, а наши добрососедские отношения двух стран растопят любой лед.





Торгово-развлекательный центр Galleria Minsk уже на протяжении нескольких сезонов партнер Brands Fashion Show, а концептуальное пространство белорусских дизайнеров Trend Park - участник показов. Каждый новый сезон - новый взгляд на наряды от белорусских брендов. Стилист Дарья Старавойтова представила комбинацию образов, тем самым доказывая, что модели Trend Park многообразны в своем прочтении. В концептуальном пространстве вы найдете одежду и аксессуары на каждый день и будете чувствовать себя уверенно, как на работе, так и на модном мероприятии. В показе приняло участие 10 брендов: UNNO, LSD Clothing, Krasa, Swan, 1717, Neem’s, Azet, Davidova, Moshe, Taya. В руках у моделей мы увидели новые сочные модели сумок бренда Makey. Украшения от бренда Vanilla Naomi.





Мужские костюмы - одно из важнейших модных направлений. В этом нет равных белорусскому бренду Historia. Многослойные образы на моделях напомнили, что скоро осень и надо искать идельаное пальто. Одно удовольствие наблюдать на подиуме парней в идеально сидящих костюмах, все немного подустали от спортивных худи и кроссовок. В несколько образов был интегрированные новые модели умных часов Huaweiт Watch GT6 Какой современный мужчина без такого гаджета? Стоит отметить, что умные часы были интегрированы сразу в несколько показов. Кроме деловых костюмов организаторы представили умные часы Huawei Watch GT 6 Pro в их естественной среде обитания - спортивной. На подиуме модели катались на велосипедах, бежали кросс на дальние дистанции и показали образ для игры в гольф. Ну а как еще показать, что новые модели гаджетов измеряют давление, отслеживают сердечный ритм и даже температуру? Для небошьшого модного перфоманса выбрали спортивные костюмы с авторской вышивкой от белорусского бренда Limi и спортивную линейку бренда Historia.





Вечерние и свадебные нарадя от бренда Papillio и чарующая атмосфера шоу. Модели буквально плыли по подиуму: в новой коллекции мы увидели шикарную россыпь жемчуга, кружева и пайеток. С торжественными образами особенно интересно и уместно смотрелись женские модели умных часов Huawei Watch GT 6. Это лишнее доказательство того, что гаджеты и вечерние платья вовсе не противоречат друг другу. Золотой браслет с плетением “Миланское золото” подходит буквально к любому нарядному образу, а белый керамический корпус Huawei Watch GT 6 сделает нежный, но уверенный акцент в платье или костюме.





Традиционно завершает шоу показ новых смартфонов HUAWEI Pura 80 Pro и HUAWEI Pura 80 Ultra . Специально для шоу дизайнеры Наталья Ляховец, Татьяна Ефремова и скульптор Ирина Ромбальская создали платья отражающие стильный дизайн смартфонов. От Натальи Ляховец мы увидели элегантные и в тоже время цепляющие взгляды платье в насыщенном бордо и костюм в классическом черном. Блеск ткани платья напоминал китайскую керамическую глазурь, из которой когда создавали фарфор для императорского двора. Мужской костюм по своему крою и деталям только в очередной раз доказал - черный, не значит скучный, лакированная кожа и золотой декор ручной работы - все в деталях. Татьяна Ефремова создала наряды в стилистике греческих богинь в персиковом и классическом черном цвете, а Ирина Ромбальская дополнила образы невероятными акцентными корсетами и аксессуарами.

Настоящий праздник моды и красоты! Пусть звучит избито, зато как верно. Кстати про красоту: за макияж моделей отвечала команда Инны Леуты, за волосы бренд премиальной косметики для волос Limba.

Brands Fashion Show состоялся! Show must go on! Кто с нами в следующий сезон?