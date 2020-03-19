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«Такого вызова не было со времен Второй мировой». В мире более 200 тысяч заразились коронавирусом

19.03.2020 06:28 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Более 200 тысяч человек в мире заразились коронавирусом, а от осложнений, вызванных им, скончались свыше 8 тысяч человек. Об этом сообщил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.

«Такого вызова не было со времен Второй мировой». В мире более 200 тысяч заразились коронавирусом

Фото: Reuters

По словам Гебреисуса, 80% всех случаев заболевания приходится на Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Он призвал всех остальных не успокаиваться, так как эпидемия может коснуться любого. И призвал страны объединить свои усилия.

В качестве мер, препятствующих распространению коронавируса, глава ВОЗ назвал «меры физического дистанцирования, такие как отмена спортивных мероприятий, концертов и других крупных мероприятий».

— Чтобы подавлять и контролировать эпидемию, необходимо изолировать, проводить тесты, лечить и отслеживать, — отметил Гебреисус.

В пример он привел Южную Корею. В этой стране была разработана инновационная стратегия тестирования на коронавирус и введено обязательное ношение масок. Все подозрительные случаи тщательно проверялись, а людей изолировали в специально отведенных местах, а не в больницах или дома.

— В результате число случаев заражения COVID-2019 сокращается уже несколько недель. На пике заболевания в Южной Корее регистрировали ежедневно более 800 случаев заражения, а вчера было лишь 90, — отметил глава ВОЗ.

Он также сообщил, что, по данным ВОЗ, зарегистрировано более 200 тысяч случаев заболевания COVID-19, более 8 тысяч человек погибли.

«Со времен Второй мировой Германия не сталкивалась с подобными вызовами»

К солидарности и дисциплине призвала соотечественников и канцлер Германии Ангела Меркель.

Как пишет DW, среди прочего, канцлер не оставила без внимания и меры, существенным образом ограничивающие жизнь в стране. По словам Меркель, они необходимы, чтобы замедлить распространение вируса и тем самым выиграть время — для разработки вакцины и прежде всего для лечения заболевших.

«Мы — демократия. Мы живем не по принуждению. Это исторически важная задача, с которой мы можем только вместе справиться. Отнеситесь к этому серьезно. С момента объединения Германии, нет, со времен Второй мировой войны не было еще такого вызова в нашей стране, когда требовалось бы столько наших совместных солидарных действий», — заявила Меркель.

Федеративная Республика прежде не знала подобных ограничений, добавила она. Дальнейшая ситуация будет зависеть от дисциплины каждого, подчеркнула глава правительства.

Напомним, накануне страны Евросоюза договорились о введении 30-дневного запрета на въезд неграждан ЕС.

 
 
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  Более 200 тысяч человек в мире заразились коронавирусом, а от осложнений, вызванных им, скончались свыше 8 тысяч человек. Об этом сообщил на брифинге глава...
 
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