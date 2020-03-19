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«Такого вызова не было со времен Второй мировой». В мире более 200 тысяч заразились коронавирусом
19.03.2020 06:28 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Более 200 тысяч человек в мире заразились коронавирусом, а от осложнений, вызванных им, скончались свыше 8 тысяч человек. Об этом сообщил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.
Фото: Reuters
По словам Гебреисуса, 80% всех случаев заболевания приходится на Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион.
Он призвал всех остальных не успокаиваться, так как эпидемия может коснуться любого. И призвал страны объединить свои усилия.
В качестве мер, препятствующих распространению
— Чтобы подавлять и контролировать эпидемию, необходимо изолировать, проводить тесты, лечить и отслеживать, — отметил Гебреисус.
В пример он привел Южную Корею. В этой стране была разработана инновационная стратегия тестирования на коронавирус и введено обязательное ношение масок. Все подозрительные случаи тщательно проверялись, а людей изолировали в специально отведенных местах, а не в больницах или дома.
— В результате число случаев заражения COVID-2019 сокращается уже несколько недель. На пике заболевания в Южной Корее регистрировали ежедневно более 800 случаев заражения, а вчера было лишь 90, — отметил глава ВОЗ.
Он также сообщил, что, по данным ВОЗ, зарегистрировано более 200 тысяч случаев заболевания COVID-19, более 8 тысяч человек погибли.
«Со времен Второй мировой Германия не сталкивалась с подобными вызовами»
К солидарности и дисциплине призвала соотечественников и канцлер Германии Ангела Меркель.
Как пишет DW, среди прочего, канцлер не оставила без внимания и меры, существенным образом ограничивающие жизнь в стране. По словам Меркель, они необходимы, чтобы замедлить распространение вируса и тем самым выиграть время — для разработки вакцины и прежде всего для лечения заболевших.
«Мы — демократия. Мы живем не по принуждению. Это исторически важная задача, с которой мы можем только вместе справиться. Отнеситесь к этому серьезно. С момента объединения Германии, нет, со времен Второй мировой войны не было еще такого вызова в нашей стране, когда требовалось бы столько наших совместных солидарных действий», — заявила Меркель.
Федеративная Республика прежде не знала подобных ограничений, добавила она. Дальнейшая ситуация будет зависеть от дисциплины каждого, подчеркнула глава
Напомним, накануне страны Евросоюза договорились о введении 30-дневного запрета на въезд неграждан ЕС.
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Более 200 тысяч человек в мире заразились коронавирусом, а от осложнений, вызванных им, скончались свыше 8 тысяч человек. Об этом сообщил на брифинге глава...
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