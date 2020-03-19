Сидящие из-за карантина по домам французы устроили флешмоб: они аплодируют медикам

Источник материала: Tut.by

После вступления в силу жестких ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса жители Франции приняли участие в гигантском флешмобе. Каждый вечер, в 19 и 20 часов по местному времени, они открывают окна или выходят на балконы своих квартир, чтобы поаплодировать медицинским работникам, которые сражаются с эпидемией.



Фото: Reuters

Во вторник вечером, через несколько часов после вступления в силу распоряжения правительства об ограничении передвижений, во многих городах Франции можно было наблюдать необычную картину: окна домов одновременно открылись, и люди аплодировали стоя, крича «Браво!» и «Спасибо нашим медикам».

Гигантский флешмоб был организован за день до этого в социальных сетях. В Twitter сообщение распространялось под хештегом #OnApplaudit.

Затем видео с аплодирующими французами быстро разошлись по соцсетям. Под этими видео люди писали слова благодарности медикам, которые «сейчас проявляют настоящий героизм».