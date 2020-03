Сидящие из-за карантина по домам французы устроили флешмоб: они аплодируют медикам

Источник материала: Tut.by

После вступления в силу жестких ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса жители Франции приняли участие в гигантском флешмобе. Каждый вечер, в 19 и 20 часов по местному времени, они открывают окна или выходят на балконы своих квартир, чтобы поаплодировать медицинским работникам, которые сражаются с эпидемией.

Во вторник вечером, через несколько часов после вступления в силу распоряжения правительства об ограничении передвижений, во многих городах Франции можно было наблюдать необычную картину: окна домов одновременно открылись, и люди аплодировали стоя, крича «Браво!» и «Спасибо нашим медикам».

Гигантский флешмоб был организован за день до этого в социальных сетях. В Twitter сообщение распространялось под хештегом #OnApplaudit.

Затем видео с аплодирующими французами быстро разошлись по соцсетям. Под этими видео люди писали слова благодарности медикам, которые «сейчас проявляют настоящий героизм».

Pure gratitude, respect and encouragements for all medical staff taking care of our family, friends and colleagues today. #onapplaudit #COVID19Paris