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Сидящие из-за карантина по домам французы устроили флешмоб: они аплодируют медикам

19.03.2020 00:51 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После вступления в силу жестких ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса жители Франции приняли участие в гигантском флешмобе. Каждый вечер, в 19 и 20 часов по местному времени, они открывают окна или выходят на балконы своих квартир, чтобы поаплодировать медицинским работникам, которые сражаются с эпидемией.


Фото: Reuters

Во вторник вечером, через несколько часов после вступления в силу распоряжения правительства об ограничении передвижений, во многих городах Франции можно было наблюдать необычную картину: окна домов одновременно открылись, и люди аплодировали стоя, крича «Браво!» и «Спасибо нашим медикам».

Гигантский флешмоб был организован за день до этого в социальных сетях. В Twitter сообщение распространялось под хештегом #OnApplaudit.

Затем видео с аплодирующими французами быстро разошлись по соцсетям. Под этими видео люди писали слова благодарности медикам, которые «сейчас проявляют настоящий героизм».

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